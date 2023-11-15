Adalet Bakanı Tunç: Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının kaldırılması söz konusu değil
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun kaldırılmasının söz konusu olmadığını söyledi. Bakan Tunç, "Bireysel başvuru hakkını biz getirdik. Geriye dönmek diye bir durum söz konusu olamaz." dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuru hakkına ilişkin açıklama yaptı. AYM'ye bireysel başvurunun kaldırılmasının söz konusu olmadığını belirten Bakan Tunç, "Bireysel başvuru hakkını biz getirdik. Geriye dönmek diye bir durum söz konusu olamaz." ifadesini kullandı.