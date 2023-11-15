Adalet Bakanı Tunç: Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının kaldırılması söz konusu değil

Milyonlarca vatandaş bugünün sonundan itibaren Ramazan Bayramı tatiline giriyor. Peki Ramazan Bayramı tatili süresince otoyol ve köprüler ücretsiz mi olacak? Açılışı yeni gerçekleştirilen Osmangazi Köprüsünün geçiş fiyatı ne kadar, bayramda ücretsiz mi geçilecek? Köprü ve otoyollar ile ilgili detaylar haberimizde.