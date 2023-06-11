ABD'de ilginç olay! 50 dolara aldığı koltuğu, müzayedede 85 bin dolara sattı

BENZER İŞLER YAPMAK İSTİYOR

Miller, bu başarısından dolayı memnun olduğunu ve gelecekte benzer işler yapmayı umduğunu belirtti. Koltuk açık artırma müzayedesinde büyük ilgi görürken, Sotheby's yetkilileri sonucu memnuniyetle karşıladı. Miller, elde ettiği geliri ev için bir peşinat biriktirmek için kullanacağını söyledi.

BD'de Los Angeles merkezli bir mobilya tasarımcısı, Facebook Marketplace'ten 50 dolara satın aldığı deri koltuktan servet kazandı. Tasarımcı aynı koltuğu müzayedede 85 bin dolara satarak büyük kar elde ederken, ürünün nadir bir Danimarka tasarımı olduğu belirtildi.