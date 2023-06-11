0
0
0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
0
bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0
Mayıs ayı personel alımı
Mayıs ayı personel alımı
1
0

ABD'de ilginç olay! 50 dolara aldığı koltuğu, müzayedede 85 bin dolara sattı

ABD'de ilginç olay! 50 dolara aldığı koltuğu, müzayedede 85 bin dolara sattı

ABD'de ilginç olay! 50 dolara aldığı koltuğu, müzayedede 85 bin dolara sattı
Admin
Admin
11 Haziran 2023 Pazar 08:39

BENZER İŞLER YAPMAK İSTİYOR

Miller, bu başarısından dolayı memnun olduğunu ve gelecekte benzer işler yapmayı umduğunu belirtti. Koltuk açık artırma müzayedesinde büyük ilgi görürken, Sotheby's yetkilileri sonucu memnuniyetle karşıladı. Miller, elde ettiği geliri ev için bir peşinat biriktirmek için kullanacağını söyledi.

BD'de Los Angeles merkezli bir mobilya tasarımcısı, Facebook Marketplace'ten 50 dolara satın aldığı deri koltuktan servet kazandı. Tasarımcı aynı koltuğu müzayedede 85 bin dolara satarak büyük kar elde ederken, ürünün nadir bir Danimarka tasarımı olduğu belirtildi.

ABD'de ilginç bir olay yaşandı. Aynı zamanda TikToker olan Los Angeles merkezli mobilya tasarımcısı Justin Miller, Facebook Marketplace'ten 50 dolar karşılığında eski bir deri koltuk satın aldı. İlk bakışta basit bir koltuk gibi görünen ürün daha sonra servet kazandırdı.

85 BİN DOLARA SATTI

TikToker, açık artırmada koltuğu 85 bin dolara satarak büyük kar elde etti. Justin Miller, nadir bulunan bir Danimarka tasarımı olan koltuğu satın aldıktan sonraki restorasyon macerasını TikTok'ta paylaştı.

BENZER İŞLER YAPMAK İSTİYOR

Miller, bu başarısından dolayı memnun olduğunu ve gelecekte benzer işler yapmayı umduğunu belirtti. Koltuk açık artırma müzayedesinde büyük ilgi görürken, Sotheby's yetkilileri sonucu memnuniyetle karşıladı. Miller, elde ettiği geliri ev için bir peşinat biriktirmek için kullanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen BAE lideri Al Nahyan'dan Türkçe paylaşım: Ekonomik ortaklıkları ilerletmeyi konuştuk
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen BAE lideri Al Nahyan'dan Türkçe paylaşım: Ekonomik ortaklıkları ilerletmeyi konuştuk
0
Aman dikkat! Meteoroloji'den 20 kent için "sarı" kodlu uyarı
Aman dikkat! Meteoroloji'den 20 kent için "sarı" kodlu uyarı
0
İstanbul Başakşehir'de fabrika yangını! Dün akşamdan beri söndürülemedi
İstanbul Başakşehir'de fabrika yangını! Dün akşamdan beri söndürülemedi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.