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43 yaşındaki adamın cinsel istismarından sonra hamile kalan 11 yaşındaki kız çocuğu, bebeğini doğururken öldü

43 yaşındaki adamın cinsel istismarından sonra hamile kalan 11 yaşındaki kız çocuğu, bebeğini doğururken öldü Brezilya'nın batısında bulunan Para şehrinde yaşayan 11 yaşındaki Luana Costa isimli kız, 43 yaşındaki Francinildo Moraes isimli kişinin cinsel istismarına uğradı. Tacizcisinden hamile kalan kız, doğumdan sonra hayatını kaybetti.

43 yaşındaki adamın cinsel istismarından sonra hamile kalan 11 yaşındaki kız çocuğu, bebeğini doğururken öldü
04 Kasım 2020 Çarşamba 13:15

43 yaşındaki adamın cinsel istismarından sonra hamile kalan 11 yaşındaki kız çocuğu, bebeğini doğururken öldü

43 yaşındaki adamın cinsel istismarından sonra hamile kalan 11 yaşındaki kız çocuğu, bebeğini doğururken öldü Brezilya'nın batısında bulunan Para şehrinde yaşayan 11 yaşındaki Luana Costa isimli kız, 43 yaşındaki Francinildo Moraes isimli kişinin cinsel istismarına uğradı. Tacizcisinden hamile kalan kız, doğumdan sonra hayatını kaybetti.

43 yaşındaki adamın cinsel istismarından sonra hamile kalan 11 yaşındaki kız çocuğu, bebeğini doğururken öldü

Mide bulandıran olay Brezilya'da gerçekleşti. 9 yaşından itibaren 43 yaşındaki adamın cinsel istismarına uğrayan 11 yaşındaki kız, hamile kaldı. İğrenç olay sonrası küçük kız bebeğini doğurduktan sonra hayatını kaybetti.

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43 yaşındaki adamın cinsel istismarından sonra hamile kalan 11 yaşındaki kız çocuğu, bebeğini doğururken öldü

Hayatını kaybeden kızın ailesi kızlarının iki yıldır tacize uğradığını söyledi.

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43 yaşındaki adamın cinsel istismarından sonra hamile kalan 11 yaşındaki kız çocuğu, bebeğini doğururken öldü

Polis, Luana ve Moraes'in bir çiftmiş gibi poz verdikleri fotoğrafı paylaştı.

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43 yaşındaki adamın cinsel istismarından sonra hamile kalan 11 yaşındaki kız çocuğu, bebeğini doğururken öldü

Beş aylık hamileyken doğum sancıları tutan Luana, doğum sırasında fenalaştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Luana, dört gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

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43 yaşındaki adamın cinsel istismarından sonra hamile kalan 11 yaşındaki kız çocuğu, bebeğini doğururken öldü

Kızlarının vücudunda ani değişiklik görünce doktora götürdüklerini söyleyen aile, doktorun kızlarının hamile olduğunu söylemesi üzerine büyük şok yaşadı.

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43 yaşındaki adamın cinsel istismarından sonra hamile kalan 11 yaşındaki kız çocuğu, bebeğini doğururken öldü

Aile, kızlarının kendilerine iki yıldır Moraes, ile ilişki yaşadığını anlattığını ve Moraes'in kızlarını olayı kimseye anlatmaması için tehdit ettiğini söyledi. Polis, Moraes 'in sosyal medya üzerinden sürekli küçük kızla mutlu bir çift olduklarını göstermek için fotoğraf paylaştığını ama bunun suç olduğunu bilmesine rağmen fotoğraf paylaşmaya devam ettiğini söyledi. Olaydan sonra kaçan Moraes'in yakalanması için polis, çalışmalarına devam ediyor.

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