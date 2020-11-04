43 yaşındaki adamın cinsel istismarından sonra hamile kalan 11 yaşındaki kız çocuğu, bebeğini doğururken öldü

Aile, kızlarının kendilerine iki yıldır Moraes, ile ilişki yaşadığını anlattığını ve Moraes'in kızlarını olayı kimseye anlatmaması için tehdit ettiğini söyledi. Polis, Moraes 'in sosyal medya üzerinden sürekli küçük kızla mutlu bir çift olduklarını göstermek için fotoğraf paylaştığını ama bunun suç olduğunu bilmesine rağmen fotoğraf paylaşmaya devam ettiğini söyledi. Olaydan sonra kaçan Moraes'in yakalanması için polis, çalışmalarına devam ediyor.