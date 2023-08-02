3 bin otomobilin bulunduğu gemi 10 gündür yanıyor! Bir sebeple ekiplerin eli kolu bağlı

Almanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 bin otomobil taşıyan kargo gemisinde 24 Temmuz'da başlayan yangın henüz söndürülemedi. Ekipler, geminin alabora olma tehlikesi yüzünden söndürme suyuyla müdahale edemezken, alabora durumunda yakıtın suya karışmasıyla oluşacak çevre felaketinden endişe ediliyor.

Yerel basındaki haberlere göre, Hollanda'ya bağlı Ameland Adası açıklarında "Fremantle Highway Flower" isimli kargo gemisinde 24 Temmuz'da başlayan yangın sürüyor.

Almanya'nın Bremeverhaven kentinden Mısır'a doğru hareket eden gemi, dün gece zincirinden kurtularak Alman karasularına doğru sürüklendi. Ancak çok geçmeden durum tekrar kontrol altına alındı.

ALABORA TEHLİKESİ VAR

25'i elektrikli olmak üzere, yaklaşık 3 bin otomobilin bulunduğu gemiye, söndürme suyu kullanılması durumunda alabora olma tehlikesinden dolayı müdahale edilemiyor. Geminin alabora olması durumunda yakıtın suya karışacağı ve bu kötü senaryonun büyük bir çevre felaketine yol açabileceğinden endişe ediliyor.

DÜNYA DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ TAKİPTE

Kargo gemisinin yakınında durumu izleyen 8 kurtarma gemisinin bulunduğu kaydedildi. Dünya Denizcilik Örgütü olayın büyük bir çevre felaketine dönmemesi için güvenlik önlemlerini incelerken, çok sayıda çevre örgütü de olayı yakından takip ediyor. Yangında 1 kişi yaşamını yitirmiş, 22 mürettebat ise hafif yaralı olarak kurtarılmıştı.