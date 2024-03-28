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3 aylık hamile eşini öldürdü! Kadının iç çamaşırından uyuşturucu çıktı

3 aylık hamile eşini öldürdü! Kadının iç çamaşırından uyuşturucu çıktı

3 aylık hamile eşini öldürdü! Kadının iç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Admin
Admin
28 Mart 2024 Perşembe 09:03

Kütahya'da eşi tarafından bıçaklanan 3 aylık hamile kadın hayatını kaybetti. Eşini öldüren adam gözaltına alınırken kadının iç çamaşırından uyuşturucu çıktı.

YETİŞTİRME YURDUNDAKİ ÇOCUKLARI NEDENİYLE TARTIŞTILAR

Esra Uşak ve E.U. çifti arasında, Ziraat Mahallesi Nazar Sokak'ta ziyaret için gittikleri amcalarının evinde çocuklarının yetiştirme yurdunda olmasından dolayı tartışma çıktı. Daha sonra kavgaya dönüşen olayda Esra Uşak, eşi tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Esra Uşak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. E.U. ise, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

KADINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Kadının iç çamaşırında plastik tüp içerisinde 3.41 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen narkotik madde ve üzerinde bulunan poların cep kısmında 2 kutu 10 şerit halinde toplamda 100 adet sentetik hap ele geçirildi. Muhafaza altına narkotik maddeler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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