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2022 Haziran Ayı Yeni Yayımlanan Kitap Listesi, Okunacak En Güzel Kitap Önerileri

2022 Haziran Ayı Yeni Yayımlanan Kitap Listesi, Okunacak En Güzel Kitap Önerileri, yeni çıkan kitap önerileri, yeni çıkan kitaplar 2022, yeni çıkan romanlar 2022, yeni çıkan kitap isimleri

2022 Haziran Ayı Yeni Yayımlanan Kitap Listesi, Okunacak En Güzel Kitap Önerileri
Kamusaati
Kamusaati
04 Haziran 2022 Cumartesi 23:01

Yazıya başlamadan önce küçük bir not: Yazıda yer alan yayınevleri ve daha fazlası hem yeni yılın yaklaşmış olması hem de edebiyat dünyasının çeşitli ödüllerinin sahibini bulması sebebiyle 2022’de çevireceği kitapları okuyucularıyla paylaşmaya başladı. Bütün yayınevlerine ya da söz konusu yayınevlerinin bütün kitaplarını bir yazıda toplayamayacağımızdan ötürü biz de sizin için yayınlanan kitaplar arasından en dikkat çekenleri derlediğimiz bir liste hazırladık. 2022’de yurt dışında çıkacak kitaplar için ise beklemede kalın!

Domingo Yayınları’nın 2022 Kitaplığı

1) The Maidens – Alex Michaelides

Kitap, geçtiğimiz haziran ayında yayınlanmıştı. Önceki romanlarında da olduğu gibi yazarımız hikâyeyi Yunan mitolojisinin etrafında dönüyor. Çoğu okuyucudan geçer not alan bu roman, Cambridge Üniversitesinde geçiyor. Ana karakterimiz Mariana’nın yeğeni Zoe korkunç bir cinayete kurban gidiyor. Mariana da Zoe’nin parçası olduğu “The Maidens” isimli, Yunan mitolojisinden esinlenen, gizli tarikatı detaylıca incelemeye başlıyor. Kendisi de bir Cambridge mezunu olan Mariana, bu cinayet vakasını çözmeye çalışıyor.

Fakat şüphelendiği kişi herkes tarafından çok sevilen Antik Yunan Tarihi profesörü Edward Fosca olunca işler oldukça zorlaşıyor. Yeni bir ceset bulununca Mariana, tüm bu cinayetlerin arkasındaki kişinin Fosca olduğuna emin oluyor. Biz de Mariana’nın bunu kanıtlama çabasını okuyoruz.

Kitap, 2021 Goodreads Choice Ödülleri’nde “En İyi Gizem/Gerilim Kitabı” kategorisinde aday gösterildi lakin kazanamadı.

2) The Comfort Book – Matt Haig

Matt Haig bu kitabında yıllar önce gelecekti kendisi için yazmaya başladığı kısa notları okuyucuya sunmuş. Haig’in bu kitabı yayımlamadaki amacı ise insanların kendini güvende hissetmesini sağlamak ve onlara hayatta kötü anlar yaşamanın bile bir yönden insanın hayatının değerini bilmemiz gereken bir olay olduğunu hatırlatmakmış.

Goodreads puanı 4.16 olan kitap geçtiğimiz günlerde sonuçları açılanan 2021 Goodreads Choice Ödülleri’nde “En İyi Kurgu Dışı Kitap” dalında ikinci oldu. Domingo Yayınları kitabın 2022’de çıkacağını duyurmuş olsa da kitabın kesin çıkış tarihi henüz belirtilmedi.

Yayın yönetmeninden not: Sevgili Domingo yetkilileri lütfen 2022’de çıkaracağınız ilk kitap bu olabilir mi?


Kaynak: Kamu Saati Özel
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