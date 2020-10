19 Ekim Pazartesi günlük burç yorumları

19 Ekim 2020 Günlük Burç Yorumları: Felaket Günler Yaklaşıyor…

19 Ekim 2020 Koç Burcu Günlük Yorumu

Koç burcu günlük yorumu aslında neler ile yüzleşecek olduğunuzu bugün gösterecek. Uzun zamandır çok zorlu süreçlerden geçtiniz. Ay ve yıldızların konumlarından dolayı ruh olarak çok bunalacağınız bir gün yaşayacaksınız. Her ne kadar güne gözlerinizi açmış olsanız bile meydana gelen Retro hareketi birçok konuda huzursuz olmanızı sağlayacak. Bu gün ani kararlar vermemek için dikkat etmek gerekir. Ne kadar sakin hareket edilir ve biraz daha düşünülerek yol izlenmesi tercih edilirse her şey çok daha kolay olacak. Bu yüzden günü sabır ile atlatmaya özen gösterin.

19 Ekim 2020 Boğa Burcu Günlük Yorumu

Boğa burcu günlük yorumu hayatınız ile ilgili ani kararlar almamanız gereken bir gün. Her ne kadar çok bunalan ve sakin kalmak konusunda zorluk çeken bir yapınız olsa bile bu gün her şeyi geride bırakmanız için uygun bir yol olacak. Son zamanlarda her şey üstünüze geldi. Hem aşk hayatınızda hem eğitim hem de iş yetmez gibi bir de aile hayatında sorunların meydana gelmesi artık çok yordu. Birçok şeyi geride bırakmak istiyorsunuz. Fakat bu durumlar istediğiniz gibi rahat da gelmiyor. Hüzün dolu anları geride bırakmak için biraz dinlenmeyi tercih etmek gerekecek.

19 Ekim 2020 İkizler Burcu Günlük Yorumu

İkizler burcu günlük yorumu insanlar ile yan yana olmak istediğiniz bir gün. Fakat son zamanlarda herkes ile aranızda farklı sorunların meydana gelmesi sizleri çok yordu. Her şeyi geride bırakmak için ciddi kararlar alacağınız bir gün. Aslına bakarsanız Retro hareketlerinden dolayı bu ara istenilen kararları vermek için biraz erteleme yapmak daha doğru olabilir. Çünkü ay ve yıldızların konumlarından dolayı oluşan Retro bu aralar herkesin zorlu anlar geçirmesine neden olacak. Yanlış kararlar vermeye neden olacak. Her şeyi bir kefeye koyarak kararlar almak daha doğru olacak.

19 Ekim 2020 Yengeç Burcu Günlük Yorumu

Yengeç burcu günlük yorumu gitmek istediğiniz çok fazla yollar var. Her ne kadar bu yollara çıkmak için can atıyor olsanız bile bu ara pek de doğru olmayacak. Çünkü alacağınız kararlarda ani kararlar vermek ve sonradan pişman olmak gibi durumlar da meydana gelebilir. Her şeyi ince elemek ve sık dokumak için uygun olan zamanlarda olduğumuzu söylemek daha doğru olacak. Geçmiş hayatınızdan yeniden hayatınıza girmek isteyen kişiler olacak. Her ne kadar kalbinizde onlar için hala derin izler olsa bile bunları bir kenara bırakmayı ve kendiniz için doğru olan kararı vermek için düşünün.

19 Ekim 2020 Aslan Burcu Günlük Yorumu

Aslan burcu günlük yorumu her ne kadar son zamanlarda aile hayatınıza çok fazla düşen bir yapınız olsa bile son zamanlarda çok yoruldunuz. Her şeye karşı alttan alan yapınızın olması her konuda yorulmanıza neden oluyor. Aslına bakarsanız biraz daha kendinizi düşünmeniz gerekiyor. Her şeyde aman ailem üzülmesin aman onlar iyi olsun diye devam ettikçe kendinizi çok fazla yoracaksınız. Bu kadar yorulmak yerine biraz da ben rahat edeyim diye düşünmeyi seçmeniz gerekir. Yakında güzel günler yaşamak için son zamanlarda yaşanan birçok şeyi geride bırakmayı tercih edin.

19 Ekim 2020 Başak Burcu Günlük Yorumu

Başak burcu günlük yorumu hakkınızda birtakım dedikoduların yapıldığı görülecek bir gün. Ancak bu gizlilik perdesi son derecede kısa bir zaman içerisinde açılacak. Arkanızdan konuşarak yüzünüze gülen bu kişilerin gerçek yüzleri birer birer ortaya çıkacak. Bu kişilerle samimiyetinizi kestiğinizde kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Yaşadığınız uzun zamandır halletmek istediğiniz bir iş konusunda bilgi veriyor. Bir işi uzun zamandır halletmek istiyorsanız bu işinizi yakın zamanda halledeceksiniz. Bu işin yükünün üzerinizden gittiğini hissetmek kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak. Böylesi anların gelmesi için de genel olarak kendinizi ilerleyen günlerde rahat etmenize olanak sunacak.

19 Ekim 2020 Terazi Burcu Günlük Yorumu

Terazi burcu günlük yorumu oldukça iyi yürekli bir dost edineceğiniz anlamına gelmektedir. Bu kişiyle birlikte oldukça iyi zaman geçireceksiniz. Karşılıklı olarak birbirinizle çok iyi anlaşacaksınız. Böyle bir dost kazanmanız hayatınızda oldukça faydasını görmenizi sağlayacak. Gün içinde alınacak önemli bir haber var. Bu haberin yanında bir de kelebek figürü gördüm. Yani alacağınız haber sevindirici bir haber. Bu haberi aldığınızda oldukça sevineceksiniz. Ancak uzun süre mutluluk etkisini bırakan bir haber olmayacak.

19 Ekim 2020 Akrep Burcu Günlük Yorumu

Akrep burcu günlük yorumu hayatınızın son zamanlarda görülen yorgunluklarına işaret eder. O kadar farklı haberler alıyorsunuz ki her ne olur ise olsun sakin bir yapınızı korumanız gerekiyor. Her şey çok üst üste geldi. Artık kaçmak ve kurtulmak istediğiniz anlardasınız. Sabır ile ilerlemek istiyor ama yaşanan durumlardan dolayı bunu da pek başaramıyorsunuz. Son zamanlarda kaçıp gitmek istediğiniz bir noktadasınız. Artık çok yorgun bitkin hayattan kaçmak isteyen yapınız bugün rahat anları getirecek. Her ne olur ise olsun sorunsuz ve özel olsun diye beklemek ile geçirmeniz gerekiyor.

19 Ekim 2020 Yay Burcu Günlük Yorumu

Yay burcu günlük yorumu hayatınızda çok farklı anlar var. Her ne kadar birden çok şeyi geride bırakmak istiyor olsanız bile bazı anlarda yeterli olmuyor. Çok sevdiğiniz günler için huzuru elde etmek ve sabır ile ilerlemek gerekir. İnsanlardan alacağınız negatif enerji bugün ön planda olacak. Aslında a dan z ye kadar her şeyi iyi bir şekilde değerlendirmeli ve kendiniz için mantıklı olarak devam etmeyi seçmelisiniz. Sorunsuz anlar için huzur dolu günlere geçmek için biraz daha beklemeyi deneyin

19 Ekim 2020 Oğlak Burcu Günlük Yorumu

Oğlak burcu günlük yorumu yarış içerisinde olacağınız bir güne işaret ediyor. Uzun soluklu planlarınız var. Her ne kadar kalbiniz ile hareket etmek ve genel anlamda mantıklı bir şeyler yapmak istiyor olsanız bile yaşanan Retro durumları bunun olmasına engel olabilir. Aşk hayatında çok kırgın anlar var. Yine de biraz alttan alan ve karşınızda olan kişi ile biraz daha ileri gitmek istiyorsunuz. Kalbinizde bu kadar derinlerde bir yerinin olması aslında daha çok ileri giden anlarda sizler ile daha duygu dolu anları etmesine olanak sunacak. Biraz sakin kalarak ilerleyen günlere odaklanmak her şeyin daha sorunsuz gelmesine etki edecek demek de doğru olacak.

19 Ekim 2020 Kova Burcu Günlük Yorumu

Kova burcu günlük yorumu sadece aşk hayatınızda değil hem iş hem eğitim hem de aile hayatınızda başınıza gelen sorunlara işaret eder. O kadar çok yoruldunuz ki biraz dünya dursun da kendi halime kalayım dediğiniz anlardasınız. Çok fazla her şey üst üste geliyor. Bir an önce bir şeyler yapmanız gerekir. Yine de odaklanamıyor olmak, kendinizi çok fazla derinlerden etkilemesine neden oluyor. Biraz kendiniz için vakit ayırarak bir yola çıkmayı düşünüyorsunuz. Bu yola çıkmak hem maddi hem de manevi anlamda sizlerin rahat etmesine büyük oran ile etki edecek.

19 Ekim 2020 Balık Burcu Günlük Yorumu

Balık burcu günlük yorumu geleceğiniz bir nokta bu ara içinizde huzuru verecek. Her şey bu denli üst üste geldikçe kendinizi bir kenara bırakma isteği arttı. İnsanlar ile bir yola çıkma ve onlar ile planlar kurma düşüncesi var. Aslında herkese direk güvenmek yerine kendiniz ile farklı bir şeyler yapmayı deneseniz çok daha iyi olacak. Görülecek anların tadına varmak için biraz sakinlik ve biraz da yalnızlık gerekecek. İş konusunda başarı elde edeceğiniz anlar var. Aslında kişisel yapınız ile beraber mantığı da birleştirmek yakın zamanda göreceğiniz güzelliklere karşı odaklanmanız ile yeterli olacak.