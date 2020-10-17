17 Ekim Cumartesi günlük burç yorumları 17 Ekim Cumartesi 2020 burç yorumları merak ediliyor. İşte 17 Ekim Cumartesi 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 17 Ekim Cumartesi 2020
17 Ekim 2020 burç yorumları! Günlük burcunuzu okumadan plan yapmayın
17 Ekim Cumartesi burç yorumlarını okumadan plan yapmayın. Çünkü hafta sonu burçları birtakım kısıtlamalar ve beklenmedik değişiklikler bekliyor. İşte 17 Ekim 2020 burç yorumları...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 17 Ekim Cumartesi günü Ay Terazi burcundan Akrep burcuna geçecek. Bu gece maruz kalacağın birtakım kısıtlanmalar seni zorlayabilir.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Ay’ın karşıt burcunda ilerleyeceği gün boyunca ikili ilişkilerin öne çıkıyor. Akşam saatlerinde ani gelişen durumlar söz konusu olabilir.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Etrafındakilerin tarafından kısıtlı enerjilere maruz kalabilirsin. Bugün akşam senden istenen tavsiyeler seni şaşırtabilir.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Gün boyunca yüksek negatif enerji altında olabilirsin. Aşk hayatında gerginliklere dikkat etmelisin.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Evinle ilgili konular bugünlerde öne çıkabilir. Beklenmedik gelişmeler akşam saatlerinde birtakım planlarını bozabilir.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: İletişim ve görüşmeler açısından gün ortasını değerlendirebilirsin. Akşam saatlerinde meditasyon ve benzeri uygulamalar adına uygun saatler var.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Parasal konular öne çıkıyor bugün. Akşam saatlerinde evine gelecek sürpriz bir misafir seni şaşırtabilir.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Gün boyunca sinirsel gerginlikler söz konusu olabilir. Kendine odaklı olman ve sakin enerjilerle kalman iyi olacaktır.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Günün ikinci yarısında enerjiler sabaha nazaran daha kolay olsa da Ay ile Uranüs arasındaki zorlayıcı açı kontrolünü ele almanı zorlaştırabilir.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Bugünlerde kendini fazla öfkelenir bulabilirsin. Olaylar karşısında daha sakinlikle hareket etmen yerinde olacaktır.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Etrafına karşı gereksiz patlamalar yaşayabilirsin. Birtakım sınırlanmalara maruz kalabilirsin. Akşam saatlerinde beklenmedik konular seni şaşırtabilir.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Eşinin ailesi ile ilgili konularda öfkelenmene neden olacak durumlar ortaya çıkabilir. Gökyüzünde gün boyunca kolay enerjiler yok.
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