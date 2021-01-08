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2021 yılında en düşük ve en yüksek emekli öğretmen maaşı kaç TL oldu?

2021 yılında en düşük ve en yüksek emekli öğretmen maaşı kaç TL oldu? 2021 yılı Ocak ayında öğretmenin hizmet yılına göre emekli maaşı ve ikramiyesi

2021 yılında en düşük ve en yüksek emekli öğretmen maaşı kaç TL oldu?
08 Ocak 2021 Cuma 18:00

2021 yılında en düşük ve en yüksek emekli öğretmen maaşı kaç TL oldu?

 2021 yılında en düşük ve en yüksek emekli öğretmen maaşı kaç TL oldu? 2021 yılı Ocak ayında öğretmenin hizmet yılına göre emekli maaşı ve ikramiyesi

Öncelikle öğretmenlerin kanunen emekli olabilecekleri mevzuattan bahsetmemiz gerekmektedir. Bu durumun sadece öğretmenlere mahsus bir durum olduğunu da belirtmemiz gerekmektedir.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde şu hükümler yer almaktadır: " Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır."

Bu hükme göre öğretmenlerin Haziran ve Temmuz ayları dışında emekli olması mümkün değildir. Yaş haddinden emeklilik durumunun istisna olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.

Bu açıklamalardan sonra hizmet sürelerine göre öğretmenlerin emekli maaşı ve ikramiye hesabını yapmaya çalışacağız.

1.1.2021- 30.06.2021 TARİHLERİ ARASINDA ÖĞRETMEN EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYESİ
İ S T İ H K A K L A R
GÖSTERGE TUTARI (1/4) 1500 186,51
EK GÖSTERGE TUTARI 3000 373,02
TABAN AYLIK TUTARI 1.946,19
KIDEM AYLIĞI TUTARI 25 500 62,17
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI TUTARI 1.004,04
25 YIL ÜZERİNDEN EMEKLİ MAAŞI 3.571,93
Ek ödeme 142,88
ÖĞRETMENİN HİZMET YILI EMEKLİ MAAŞI EMEKLİ İKRAMİYESİ
25,00 3.714,81 119.064
26,00 3.764 123.826,79
27,00 3.813,88 128.589
28,00 3.863 133.351,93
29,00 3.912,93 138.114,50
30,00 3.962 142.877
31,00 4.011,98 147.639,64
32,00 4.061,51 152.402
33,00 4.111 157.164,78
34,00 4.160,58 161.927
35,00 4.210 166.689,91
36,00 4.259,64 171.452
37,00 4.309 176.215
38,00 4.358,72 180.977,62
39,00 4.408 185.740
40,00 4.457,76 190.502,76
41,00 4.507 195.265
42,00 4.556,81 200.027,90
43,00 4.606 204.790
44,00 4.655,89 209.553
45,00 4.705 214.315,60
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