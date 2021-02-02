TMSF zaman aşımı sorgulama! Bankada unutulan paralar İçin son 15 Haziran! TMSF zaman aşımı sorgulama! Bankada unutulan para sorgulama sistemi! TMSF zaman aşımı sorgulama ekranı aracılığıyla bankada unutulan paralar kolayca sorgulanabilecek. 10 yıldır bankalarda yer alan ancak hiçbir türlü işlemin olmadığı tespit edilen hesaplar, TMSF fonuna devrolacak. TMSF zaman aşımı sorgulama ekranı aracılığıyla bankalarda unutulan paralar kolayca sorgulanabilecek. Peki, TMSF bankada unutulan para sorgulama işlemi nasıl yapılır? İ
Geçen yıl yarım milyon lira para unutulmuştu bu yılki süreç 15 Haziran tarihine kadar bu tarihe kadar tüm vatandaşlar tckn ve kimlik bilgileri ile bankalardan bizzat sorgulayabilecekler ayrıca e devlet üzerinden de bilgi alınabilir
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı son 10 yıldır hareket görülmeyen hesapların kamuya devrolacağını açıkladı. 2009 yılından bu yana hiçbir şekilde işlem olmayan hesapların TMSF'ye devri, 15 Haziran tarihinden sonra yapılacak. Peki, TMSF zaman aşımı sorgulama nasıl yapılacak? İşte, bankalarda kalan para sorgulama işleminin yapılabileceği TMSF zaman aşımı sorgulama ekranı
Bu hizmeti kullanarak son 10 yıldır hareket görmeyerek zamanaşımına uğramış ve bu yıl 15 Haziran’dan sonra TMSF’ye devredilecek hesaplarınızı listeleyebilirsiniz. Bu hizmet yalnızca TMSF veri tabanında T.C. Kimlik Numarası kayıtlı olan kişiler kapsamında sunulmaktadır. T.C. Kimlik Numarası bulunmayan hesaplarla ilgili olarak https://zamanasimisorgu.tmsf.org.tr adresinden sorgulama yapılabilir.
TMSF NEDİR?
TMSF görevlerini, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, OHAL kapsamında KHK ile yapılan bazı düzenlemelerin değiştirilerek kabul edilmesine ilişkin 6758 Sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen yetkiler çerçevesinde yerine getirmektedir.