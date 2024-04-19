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Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi 40,01 lira, enflasyon beklentisi ise yüzde 44,16 oldu

Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi 40,01 lira, enflasyon beklentisi ise yüzde 44,16 oldu

Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi 40,01 lira, enflasyon beklentisi ise yüzde 44,16 oldu
Admin
Admin
19 Nisan 2024 Cuma 16:13

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar ve enflasyon beklentileri belli oldu. Önceki ankette 40,53 TL olarak tahmin edilen yıl sonu dolar kuru bu ankette 40,01 TL olarak gerçekleşti. Enflasyon beklentisi ise yüzde 44,19'dan yüzde 44,16'ya çekildi.

Merkez Bankası'nın nisan ayına ait Piyasa Katılımcıları Anketi'nde dolar ve enflasyon tahmini duyuruldu. Açıklanan verilerde 12 ay sonrası enflasyon ve dolar beklentilerinde önceki ankete göre rakamlarda düşüş görüldü.

DOLAR

Dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 40,53 TL iken, bu anket döneminde 40,01 TL oldu. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,79 TL iken, bu anket döneminde 42,47 TL olarak gerçekleşti.

ENFLASYON

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,19 iken, bu anket döneminde yüzde 44,16 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,70 iken, bu anket döneminde yüzde 35,17 oldu.

FAİZ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,82 iken, bu anket döneminde yüzde 51,43 oldu. Cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 45,00 iken, bu anket döneminde yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşirken GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleştİ

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