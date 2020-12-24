0
0
1
0
0
0
0
0

Sayaçların tamir ve ayar ücretleri güncellendi

Sayaçların tamir ve ayar ücretleri güncellendi Sayaçların tamir ve ayar ücretleri güncellendi

Sayaçların tamir ve ayar ücretleri güncellendi
24 Aralık 2020 Perşembe 12:29

 Sayaçların tamir ve ayar ücretleri güncellendi

 Sayaçların tamir ve ayar ücretleri güncellendi Sayaçların tamir ve ayar ücretleri güncellendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Elektrik, su ve gaz sayaçlarının, tamir ve ayar ücretlerinin 2021 yılı güncellemesine ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan güncellemeye göre, Ücret tarifesi, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılacak.

Muayene sonucunda reddedilen sayaçlar için ise ücret talep edilmeyecek.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber