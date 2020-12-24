Sayaçların tamir ve ayar ücretleri güncellendi Sayaçların tamir ve ayar ücretleri güncellendi
Sayaçların tamir ve ayar ücretleri güncellendi
Sayaçların tamir ve ayar ücretleri güncellendi Sayaçların tamir ve ayar ücretleri güncellendi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Elektrik, su ve gaz sayaçlarının, tamir ve ayar ücretlerinin 2021 yılı güncellemesine ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan güncellemeye göre, Ücret tarifesi, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılacak.
Muayene sonucunda reddedilen sayaçlar için ise ücret talep edilmeyecek.