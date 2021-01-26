ŞOK 27 Ocak aktüel kataloğu! Masa takımı, televizyon, züccaciye ve tekstil ürünlerinde...

ŞOK 27 Ocak 2021 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın aktüel kataloğunda televizyondan, 4 kişilik masa takımına, oyuncu klavye mouse setinden züccaciye ürünlerine, giyim tekstilinden çocuk oyuncak çeşitlerine kadar onlarca ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.

Merakla beklenen haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 27 Ocak tarihi itibari ile ŞOK market raflarında indirimli olarak satışa sunulan ürünlerin arasında; LG 43" 4K Ultra HD Smart Led Televizyon, Asonic Kablosuz Görüntü & Ses Aktarıcı, Hytech 3A Metal Hızlı Şarj Kablosu, Alcatel 7" Smart Tab Tablet, 4 Kişilik Masa Takımı, Everest Oyuncu Klavye, Everest Oyuncu Mouse, Ferme Ahşap Renkli Çok Amaçlı Organizer, Aksu Döküm Kare Tencere, 200 cc Emir Kulplu Bardak, 3'lü Snowbox Saklama Kabı Seti, Fonksiyonel Batarya Ucu, Kadın Wellsoft Patik, Erkek Tam Fermuarlı Sweatshirt, 6'lı Çınaraltı Çay Bardağı, Erkek Pijama Takımı ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte ŞOK haftanın aktüel katalog ürünlerinin tamamı...

27 Ocak BİM aktüel kataloğu! Elektronik, spor aletleri ve elektrikli ve züccaciye ürünlerinde..

28 Ocak A101 aktüel katalog ürünleri! Elektronik, mobilya, beyaz eşya, züccaciye ve gıda...

ŞOK 27 OCAK 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU