ŞOK 27 Ocak aktüel kataloğu! Masa takımı, televizyon, züccaciye ve tekstil ürünlerinde...

ŞOK 27 Ocak 2021 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın aktüel kataloğunda televizyondan, 4 kişilik masa takımına, oyuncu klavye mouse setinden züccaciye ürünlerine, giyim tekstilinden çocuk oyuncak çeşitlerine kadar onlarca ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.
27 Ocak BİM aktüel kataloğu! Elektronik, spor aletleri ve elektrikli ve züccaciye ürünlerinde..
28 Ocak A101 aktüel katalog ürünleri! Elektronik, mobilya, beyaz eşya, züccaciye ve gıda...
ŞOK 27 OCAK 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
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LG 43UN74006LB 43" Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart Led Televizyon
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LG 43UN74006LB 43" Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart Led TV 4.239 TL
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Asonic Kablosuz Görüntü & Ses Aktarıcı 79,90 TL
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Hytech 3A Metal Hızlı Şarj Kablosu 14,95 TL
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Alcatel 7" Smart Tab Tablet 539 TL
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4 Kişilik Masa Takımı 749 TL
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Everest Oyuncu Klavye 34,95 TL
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Everest Oyuncu Mouse 29,95 TL
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Ferme Ahşap Renkli Çok Amaçlı Organizer 24,95 TL
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Gokidy Uzay / Orman Kum Seti 19,95 TL
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Mini İş Araçları 5,99 TL
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Kekli Çay Seti 19,95 TL
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Barbie Pırıltılı Bebek 34,95 TL
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Dinozorlar & Arabalar Aktivite 6,99 TL
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Aksu Döküm Kare Tencere 169 TL
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Döküm Derin Tencere 149 TL
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Döküm Basık Tencere 139 TL
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Döküm Kare Tepsi 129 TL
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Döküm Tava 99 TL
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Paşabahçe 450 cc Kırmızı Pipetli Bardak 6,99 TL
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6'lı Çınaraltı Çay Bardağı 6,99 TL
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200 cc Emir Kulplu Bardak 2,25 TL
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Servis Tabağı 9,99 TL
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30 cm Generation Kase 14,95 TL
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Aurore Meyvelik 34,95 TL
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3'lü Snowbox Saklama Kabı Seti 24,95 TL
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2'li Kase Set 9,99 TL
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Kek / Pasta Fanusu 19,95 TL
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Melamin Fanus 24,95 TL
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Fonksiyonel Batarya Ucu 16,95 TL
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Erkek Tam Fermuarlı Sweatshirt 69,90 TL
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Erkek Tek Alt 49,95 TL
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Erkek Pijama Takımı 39,95 TL
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Kutulu Havlu ve Kurulama Bezi Seti 14,95 TL
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Kadın Wellsoft Patik 6,99 TL