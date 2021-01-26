BİM 27 Ocak 2021 aktüel kataloğu! Spor, züccaciye, elektronik ve tekstil ürünlerinde...

BİM 27 Ocak 2021 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın BİM aktüel kataloğunda elektrikli ev aletlerinden züccaciyeye, elektronik ürünlerden spor aletlerine, giyim tekstil ürünlerinden çocuk oyuncaklarına kadar tüm ürünlerde geçerli büyük indirim fırsatı yer alıyor.
Merakla beklenen 27 Ocak 2021 tarihli aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Haftanın BİM aktüel kataloğu ürünleri arasında; Dijitsu 65" Uydu Alıcılı Smart Led Televizyon, Voit V-Fit Katlanabilir Koşu Bandı, Kumtel Mini Fırın, Kumtel Aspiratör, Kumtel Elektrikli Tekli Ocak, LAVA Ocak Üstü Döküm Tost Makinesi, Chef's Wok Tava 28 cm, Mutfak Yer Seti 2'li, Işıklı Wireless Speaker, SCHWARTZ Katı Meyve Sıkacağı, Smart Baskül, Ab Roller Geniş Tekerlekli Karın Egzersiz Aleti, El Ayak Bilek Ağırlığı 2x1 Kg, Loop Bant Seti, HP 15.6" Active Sırt Çantası, Letoon Kadın / Erkek Fermuarlı Kapüşonlu Sweat, Erkek Polar Eşofman Takımı, Pilates Bandı 3'lü, Casio Spor Kol Saati, Pilates Bandı 3'lü, Parmak İzi Okuyuculu Asma Kilit, HP 15.6" Active Sırt Çantası, North Pasific Kompress Genel Kullanım, Polosmart Smartlife Akıllı Bileklik ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte BİM haftanın aktüel katalog ürünleri...
ŞOK 27 Ocak aktüel kataloğu! Televizyon, masa takımı, züccaciye ve tekstil ürünlerinde...
28 Ocak A101 aktüel katalog ürünleri! Elektronik, mobilya, beyaz eşya, züccaciye ve gıda...
BİM 27 OCAK 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
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Dijitsu 65" Uydu Alıcılı Smart Led Televizyon 4.999 TL
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Voit V-Fit Katlanabilir Koşu Bandı 2.499 TL
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Kumtel Mini Fırın 299 TL
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Kumtel Aspiratör 149 TL
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Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 79,90 TL
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LAVA Ocak Üstü Döküm Tost Makinesi 119,90 TL
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Chef's Wok Tava 28 cm 49,90 TL
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Mutfak Yer Seti 2'li 19,90 TL
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Dikdörtgen Tepsi 5,95 TL
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SCHWARTZ Katı Meyve Sıkacağı 249 TL
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Favori, Kulak ve Burun Kılı Düzeltem Seti 39,90 TL
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SCHWARTZ Saç Kesme Makinesi 89,90 TL
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Voit Katlanabilir Manyetik Bisiklet 699 TL
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Dynamic Egzersiz Sehpası 379 TL
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Dambıl Seti 99,90 TL
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Flex Bar 49,90 TL
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Polosmart Smartlife Akıllı Bileklik 79,90 TL
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Işıklı Wireless Speaker 69,90 TL
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Esneme Bandı 19,90 TL
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Pilates / Yoga Matı 29,90 TL
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Ab Roller Geniş Tekerlekli Karın Egzersiz Aleti 23,90 TL
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Wireless Kulaklık 49,90 TL
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Smart Baskül 59,90 TL
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Pilates / Yoga Silindiri 17,90 TL
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Güç Ayarlı Egzersiz Bandı Seti 89,90 TL
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Parmak İzi Okuyuculu Asma Kilit 99,90 TL
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Barfiks Çubuğu 49,90 TL
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El Ayak Bilek Ağırlığı 2x1 Kg 29,90 TL
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Loop Bant Seti 12,90 TL
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Donut Egzersiz Topu 49,90 TL
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Denge Egzersiz Diski 39,90 TL
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Ayarlanabilir El Yayı 16,90 TL
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Pilates Bandı 3'lü 17,90 TL
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Sporcu Bandı 7,50 TL
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HP 15.6" Active Sırt Çantası 89,90 TL
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Spor Çanta 32,90 TL
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Casio Spor Kol Saati 89,90 TL
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Letoon Kadın / Erkek Fermuarlı Kapüşonlu Sweat 59,90 TL
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Erkek Kısa Fermuarlı Polar 39,90 TL
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Erkek Fermuarlı Polar Yelek 39,90 TL
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Erkek Polar Eşofman Takımı 49,90 TL
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Erkek Spor Kapri 22,90 TL
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Kadın Yanı Şeritli Tayt 29,90 TL
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Katlanır Peluş Kulaklık 19,90 TL
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North Pasific Kompress Genel Kullanım 19,90 TL
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Dizlik 17,90 TL
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Sırt Düzeltici 29,90 TL
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Plastik Ürünler 3,75 TL