BİM 27 Ocak 2021 aktüel kataloğu! Spor, züccaciye, elektronik ve tekstil ürünlerinde...

Adalet Bakanlığı 40 kadrolu öğretmen alım ilanı yayınladı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine atması gerçekleştirilecek adaylar, KPSS puanı esas alınarak ataması gerçekleştirilecek. İlan ile 35’i Erkek (Erkek hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için), 5’i Kadın (Kadın hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için) toplamda 40 öğremen alımı yapılacak. Peki 2021 öğretmen alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman başlıyor? İşte merak edilen detaylara ilişkin açıklama...