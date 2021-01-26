28 Ocak A101 aktüel kataloğu! Beyaz eşya, mobilya, elektronik, züccaciye ve gıda ürünlerinde..

A101 28 Ocak 2021 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın A101 kataloğunda elektronikten elektrikli ev aletlerine, züccaciye ürünlerinden tekstil ürünlerine, düşük fiyatlı gıda ürünlerinden cep telefonuna, beyaz eşyadan mobilyaya kadar yüzlerce üründe büyük indirim fırsatı sunuluyor. Peki bu hafta A101’de neler var?

Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 28 Ocak Perşembe gününden itibaren A101 marketlerinde yüzlerce ürün satışa sunuldu. En çok rağbet gören ve düşük fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çeken ürünlerin arasında; Toshiba 58UL3ADT 58" Ultra HD Smart Led Televizyon, Lenovo M10 Tablet, Huawei Y5 2019 Cep Telefonu, Xiaomi Mi Tv Stick, Xiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı, Xiaomi Earbuds 2 Kulaklık, Lenovo HF130 Kulaklık, SEG SNF 5200 No-Frost Buzdolabı, SEG SBM 4001 Bulaşık Makinesi, Fantom Carbon Dikey Süpürge, Altus Buhar İstasyonlu Ütü, Aprilla AHC 5035 Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi, Piranha Full HD PC Kamera, Philips Type-C Şarj Kablosu, Philips Powerbank 10.000 mAh, 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap, Hascevher Düdüklü Tencere, Kadife Saçaklı Yolluk 80x150 cm, Keçeli Ütü Masası Kılıfı ve çok daha fazlası bu hafta A101’de!

ŞOK 27 Ocak aktüel kataloğu! Televizyon, masa takımı, züccaciye ve tekstil ürünlerinde...

27 Ocak BİM aktüel kataloğu! Elektronik, züccaciye, spor aletleri ve elektrikli ürünlerde...

A101 28 OCAK 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU