28 Ocak A101 aktüel kataloğu! Beyaz eşya, mobilya, elektronik, züccaciye ve gıda ürünlerinde..

A101 28 Ocak 2021 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın A101 kataloğunda elektronikten elektrikli ev aletlerine, züccaciye ürünlerinden tekstil ürünlerine, düşük fiyatlı gıda ürünlerinden cep telefonuna, beyaz eşyadan mobilyaya kadar yüzlerce üründe büyük indirim fırsatı sunuluyor. Peki bu hafta A101’de neler var?
Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 28 Ocak Perşembe gününden itibaren A101 marketlerinde yüzlerce ürün satışa sunuldu. En çok rağbet gören ve düşük fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çeken ürünlerin arasında; Toshiba 58UL3ADT 58" Ultra HD Smart Led Televizyon, Lenovo M10 Tablet, Huawei Y5 2019 Cep Telefonu, Xiaomi Mi Tv Stick, Xiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı, Xiaomi Earbuds 2 Kulaklık, Lenovo HF130 Kulaklık, SEG SNF 5200 No-Frost Buzdolabı, SEG SBM 4001 Bulaşık Makinesi, Fantom Carbon Dikey Süpürge, Altus Buhar İstasyonlu Ütü, Aprilla AHC 5035 Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi, Piranha Full HD PC Kamera, Philips Type-C Şarj Kablosu, Philips Powerbank 10.000 mAh, 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap, Hascevher Düdüklü Tencere, Kadife Saçaklı Yolluk 80x150 cm, Keçeli Ütü Masası Kılıfı ve çok daha fazlası bu hafta A101’de!
ŞOK 27 Ocak aktüel kataloğu! Televizyon, masa takımı, züccaciye ve tekstil ürünlerinde...
27 Ocak BİM aktüel kataloğu! Elektronik, züccaciye, spor aletleri ve elektrikli ürünlerde...
A101 28 OCAK 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
-
Toshiba 58UL3ADT 58" Ultra HD Smart Led Televizyon 4.499 TL
-
Toshiba 49LL2A63DT 49" Full HD Smart Led Televizyon 2.999 TL
-
Lenovo M10 Tablet 1.199 TL
-
Huawei Y5 2019 Cep Telefonu 1.699 TL
-
Xiaomi Mi Tv Stick 299 TL
-
Xiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı 95 TL
-
Xiaomi Earbuds 2 Kulaklık 129 TL
-
Lenovo HF130 Kulaklık 29,95 TL
-
SEG SNF 5200 No-Frost Buzdolabı 2.399 TL
-
SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi 1.899 TL
-
SEG SBM 4001 Bulaşık Makinesi 1.599 TL
-
Altus Buhar İstasyonlu Ütü 539 TL
-
Fantom Carbon DC500 Dikey Süpürge 189 TL
-
Arzum AR5038 Pery Saç Kurutma Makinesi 99,95 TL
-
Arzum AR2037 Mistost Tost Makinesi 199 TL
-
Aprilla AHC 5035 Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 129 TL
-
Arzum Starrry AR1111 El Blender Seti 179 TL
-
Sunny SN5KTL38 Flora Çelik Su Isıtıcı 85 TL
-
Kiwi KCM 7512 Türk Kahve Makinesi 79,95 TL
-
Piranha Full HD PC Kamera 89,95 TL
-
GoSmart 32 GB Smart USB Bellek 29,95 TL
-
GoSmart 64 GB Smart USB Bellek 39,95 TL
-
Philips Powerbank 10.000 mAh 69,95 TL
-
Philips Micro USB Şarj Kablosu 12,95 TL
-
Philips Type-C Şarj Kablosu 12,95 TL
-
4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 249,95 TL
-
4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 199,95 TL
-
Borcam Dikdörtgen Tepsi 3850 cc 24,95 TL
-
Paşabahçe Ayaklı / Kapaklı Servis Tabağı 39,95 TL
-
Cam Sürahi 7,95 TL
-
Cam Yağlık / Sirkelik 5,95 TL
-
Cam Detoks Matara 9,95 TL
-
LAV Cam Kase 2,50 TL
-
Cam Kavanoz Çeşitleri 4,95 TL
-
Granit Görünümlü Fırın Kabı Çeşitleri 8,50 TL
-
Badya Seti 3'lü 8,95 TL
-
Seramik Tabak Çeşitleri 6,50 TL
-
Rooc Meyve Bıçağı Seti 6'lı 11,50 TL
-
Rooc Meyve Bıçağı Seti 3'lü 8,50 TL
-
Seramik Soyacak 3,95 TL
-
Hascevher Düdüklü Tencere 79,95 TL
-
Hascevher 6 Parça Tencere Seti 135 TL
-
Pandelli Kızartma Tenceresi 3,95 TL
-
Papilla Karadeniz Balık ve Gözleme Tavası 45 TL
-
Metaltex Kek Kalıbı Çeşitleri 22,50 TL
-
Ahşap Çocuk Masa Sandalye Takımı 124,95 TL
-
6 Çekmeceli Saklama Dolabı 124,95 TL
-
Seramik Mama Tabağı 12,95 TL
-
Su Kovası 12,95 TL
-
Şeffaf Kulplu Maşrapa 2,95 TL
-
Giderli Şeffaf Bebek Küveti 32,50 TL
-
Mama Sandalyesi 59,95 TL
-
Lisanslı Kızılderili Oyun Çadırı 49,95 TL
-
Kadife Saçaklı Yolluk 80x150 cm 34,95 TL
-
Kadife Saçaklı Yolluk 80x300 cm 69,95 TL
-
Kadife Saçaklı Yolluk 80x200 cm 44,95 TL
-
Örme Masa Örtüsü 19,95 TL
-
Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 24,95 TL
-
Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 21,95 TL
-
Koltuk Örtüsü 22,95 TL
-
Keçeli Ütü Masası Kılıfı 9,95 TL
-
Toka Çeşitleri 2,95 TL