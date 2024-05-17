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Yıl Sonu İçin Şoke Eden Dolar Tahmini

Yıl Sonu İçin Şoke Eden Dolar Tahmini

Yıl Sonu İçin Şoke Eden Dolar Tahmini
Admin
Admin
17 Mayıs 2024 Cuma 13:24

Merkez Bankası'nın yayınladığı mayıs ayı piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu dolar kuru tahmini 38,78 lira, enflasyon beklentisi ise yüzde 43,64 oldu. Bir önceki dönemde dolar beklentisi 40,01 TL, enflasyon beklentisi ise yüzde 44,16 olarak belirlenmişti.

Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Buna göre katılımcıların 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi 38,78 TL olurken, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket döneminde 41,80 TL olarak belirlendi.

BEKLENTİLERDE BELİRGİN DÜŞÜŞ

Bir önceki dönemde beklentiler sırasıyla 40,01 ve 42,47 TL olmuştu. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi de yılın beşinci anketinde yüzde 51,51 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de aynı anket döneminde yüzde 50,00 olarak belirlendi.

BİR ÖNCEKİ DÖNEMDE YÜZDE 44,16

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi de bu anket döneminde yüzde 43,64 seviyesinde ölçüldü. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 44,16 olarak belirlenmişti. Öte yandan 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 33,21, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise sırasıyla yüzde 22,05 ve 21,33 olarak belirlendi.

TCMB ise yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak yüzde 38'e çıkarmış, 2025 ve 2026 yıl sonu tahminlerini de yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde sabit bırakmıştı.

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