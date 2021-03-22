Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankacılarla görüştü

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu'nda bulunan bankaların genel müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Naci Ağbal'ın yerine atanan Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankacılarla bir araya geldi.

Kavcıoğlu, banka genel müdürleri ile toplantıda üç ana mesaj verdi.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERİLDİ

Toplantıda Kavcıoğlu'nun Merkez Bankası'nın birincil önceliğinin enflasyonla mücadele olmaya devam edeceğinin altını çizdiği öğrenildi.

Kavcıoğlu'nun verdiği diğer ana mesajlar ise, yeni dönemde Merkez Bankası'nın politikalarında herhangi bir değişiklik olmayacağı ve Naci Ağbal'ın bıraktığı yerden devam edileceği yönündeki vurgular oldu.

"VERİMLİ BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugünkü görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Bankalar Birliği yönetimindeki banka genel müdürlerimizle çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Paydaşlarımıza verdikleri destekler için teşekkür ediyorum."

ÜST DÜZEY BANKACILAR GÖRÜŞMEYİ FAYDALI OLARAK DEĞERLENDİRDİ

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, toplantıda karşılıklı genel ekonomik değerlendirmeler ele alındı ve fikir alışverişinde bulunuldu.

Faydalı bir görüşmenin gerçekleştiğini ifade eden üst düzey bankacılar, piyasaya müdahale edilmeyeceği ve piyasaların kendi içinde hareket edeceği izleniminin edinildiği aktardı.

PARA POLİTİKALARINA DESTEK VERECEKLERİNİ SÖYLEDİLER

Para Politikası Kurulu'nun daha önce açıklanan takviminde toplanacağının ve toplantıyı öne çekme gibi bir durumun söz konusu olmadığının ifade edildiğini bildiren kaynaklar, bankacılık sektörünün TCMB Başkanı Kavcıoğlu ve TCMB'nin uygulayacağı para politikalarına destek vereceğini dile getirdi.