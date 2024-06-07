AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Tunceli Mazgirt ilçe belediyesi, elektrik kesintisi haberiyle gündeme geldi. Belediye Başkanı Ümit Tayhava, Haberler.com'a yaptığı açıklamada 5 yıldır ödenmeyen ve gecikme tutarıyla 1 milyon 640 bin 898 lira borç nedeniyle su pompalarının elektriğinin kesildiğini belirtti. Tayhava, "Bu kadar görev aşkıyla yanıp tutuşuyordunuz o zaman şimdiye kadar neden görevinizi yapmadınız. Biz göreve gelir gelmez elektriğimizi neden kesiyorsunuz?" dedi.

Bin 300 nüfuslu Mazgirt ilçesi 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den CHP'ye geçti. Görevi devraldığında, belediyenin 45 milyon 534 bin lira borcu olduğunu açıklayan Tayhava,1 milyon 640 bin 898 lira elektrik borcu nedeniyle ilçenin su sağlayan 5 kuyusunun pompaları ile klorlama makinesinin elektriğinin kesildiğini açıkladı. Valinin girişimleri sayesinde elektrik yeniden açılırken dağıtım yapan enerji şirketi ise borcun faizinin silinmesi talebine olumsuz yanıt verdi.

"BİZ GÖREVE GELİR GELMEZ ELEKTRİĞİ KESECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"

Belediye Başkanı Ümit Tayhava, Haberler.com'a yaptığı açıklamada 5 yıldır ödenmeyen elektrik borcu nedeniyle enerji şirketinin su pompalarının elektriğini kestiğini belirterek "Biz belediyeyi devraldığımızda 1 milyon liranın üzerinde elektrik borcuyla teslim aldık. Bu 5 yıldır hiç ödenmemiş bir borç. Ayın 4'ünde mazbatamı aldım ve ayın 5'inde göreve başladım. 18'inde ise ihbarname geldi. Ayın 1'inde eski başkana da ihbarname gelmiş ama kendisine gönderilen ihbarnamede 'Kamu görevi yapıyorsunuz bu nedenle elektriğiniz kesilememektedir' ifadesi yer alıyor. Bize de aynı şekilde geldi fakat ne hikmetse 10 gün içerisinde elektriğimizin kesileceği söyleniyor. Madem bu kadar görev aşkıyla yanıp tutuşuyordunuz o zaman şimdiye kadar neden görevinizi yapmadınız? Biz göreve gelir gelmez 15 gün içinde elektriğimizi neden kesiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"BORCA 392 BİN LİRA FAİZ YÜKLEDİLER"

Başkan Tayhava, "Bu olayın duyulmasının ardından sağ olsunlar Kaymakam ve Vali bey devreye girdi. Elektriğimizi açtılar ama 392 bin lira faiz yüklediler. Biz de kendilerine durumumuzun olmadığını ifade ettik. Belediyeye ait bir arazi var onu satabileceğimizi ve bir kısmını o şekilde ödeyebileceğimi söyledik. 2 ay süre istedik ama onu bile reddettiler." sözleriyle yaşananları anlattı.

"ELEKTRİĞİMİZ VALİ BEYİN ÖN AYAK OLMASI SAYESİNDE AÇIK"

Belediyeyi kendi kasaları gibi koruduklarını ifade eden Tayhava,"Kepçe, kamyon arızalandı cebimizden yaptırdık. Eğer bu borcun faizini düşerlerse akrabalarımızdan isteyerek ödeyebileceğimizi beyan ettim. Ama maalesef önce düşürebileceklerini daha sonra ise sadece 70 bin lirasını düşebileceklerini söylediler. Şu anda elektriğimiz Vali beyin ön ayak olması sayesinde açık." dedi.