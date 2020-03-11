Milli Eğitim Bakanı'ndan Okulların Tatil Edilmesi Konusunda Ne Dedi ? Milli Eğitim Bakanı'ndan okullara tatil açıklaması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi hususunda Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı'ndan Okulların Tatil Edilmesi Konusunda Ne Dedi ?

Milli Eğitim Bakanı'ndan Okulların Tatil Edilmesi Konusunda Ne Dedi ? Milli Eğitim Bakanı'ndan okullara tatil açıklaması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi hususunda Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs tedbirleri alanında okulların tatil edilmesi konusuna da değindi bir çok Ülkede okullar 15 günlük tatil kararına varıldı Sosyal medya hesabından yazılı açıklamalar yapmıştı.

İşte Bakan Selçuk'un Okullara dair açıklması;



Koronavirüs önlemleri alanında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması konusunda Sağlık Bakanlığı ile bu konuyu değerlendirmeye başladık halen de devam eden görüşmelerimiz var inşallah en kısa zamanda doğru karara bağlayacağız

Ülke çapında şuan tesbit edilen bir vaka olmaması kaynaklı bu düşünce hemen hayata geçmeyebilir

Şuan ki çıkan bir çok yalan haber ve söylentiler de var vatandaşlarımız bugibi şeylere itibar etmemeli uyarısı yaptı

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