Yunanistan mahkemesi: Altın Şafak Partisi suç örgütüdür

Yunanistan'da mahkeme, Altın Şafak Partisi için kararını açıkladı.

Atina Ağır Ceza İstinaf Mahkemesi, 453 oturumdan sonra Altın Şafak Partisi'ni suç örgütü olarak ilan etti

ALTIN ŞAFAK İÇİN KARAR VERİLDİ

5 yılı aşkın süredir devam eden davada mahkeme, Altın Şafak Partisi lideri Nikos Mihaloliakos ve 6 parti üyesi Ilias Kasidiaris, Yiannis Lagos, Giorgos Germenis, Ilias Panagiotaros, Panagiotis Iliopoulos ve Nikos Papas'ın "suç örgütünü yönettiğine", diğer 18 sanığın ise "suç örgütüne üye olduğuna" hükmetti.

Sanıkların alacağı cezalara ilişkin yargılamalar gelecek günlerde devam edecek

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Mahkemenin görüldüğü Atina Temyiz Mahkemesi çevresinde emniyet güçleri, olağanüstü güvenlik önlemleri aldı.

Yaklaşık 2 bin 200 polis ve keskin nişancının görevlendirildiği mahkeme çevresinde tüm yollar trafiğe kapatıldı.

YUNANİSTAN SOKAKLARI KARIŞTI

Yunan mahkemesinin kararının ardından Yunanistan sokaklarında olaylar çıktı.

Mahkeme binası önünde çok sayıda kişinin katılımıyla gösteri düzenlendi, zaman zaman gerilim yaşandı.

Başta ana muhalefet partisi Syriza ve Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyeleri olmak üzere siyasi partiler, sendikalar, antifaşist platformlar ve öğrencilerden oluşan 20 bini aşkın gösterici, "Masum değiller", "Naziler hapishaneye" , "Kahrolsun faşizm" şeklinde slogan attı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Çöpler ve barikatlar ateşe verilirken polis, gruba göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Altın Şafak Partisi lideri Mihaloliakos, bazı eski parti mensubu milletvekilleri ve üyelerinin de yer aldığı 69 sanık suç örgütü kurmak, bu örgütte yer almak ve yönetmek, kara para aklamak, şantaj, izinsiz silah bulundurmak ve ırkçı şiddet eylemleri düzenlemek suçlarından yargılanıyordu.

Atina'nın Keratsini semtinde 2013 yılında sabaha karşı Altın Şafak Partisi üyesi Yorgo Rupakias, solcu şarkıcı Pavlos Fissas'ı kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü.

Vatandaşı Koruma Bakanlığı, aşırı sağcı partinin suç örgütü kapsamına alınması için soruşturma başlatmıştı.

TÜRKİYE DÜŞMANI PARTİ

Türkiye ve göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen Altın Şafak Partisi, 2012 ile 2015 yıllarında yapılan üç seçimde yüzde 6 ile yüzde 7 arasında oy almıştı.

Parti, son olarak 2018 seçimlerinde ise yaklaşık yüzde 3 oy oranına sahip olmuştu.

NEONAZİ OLARAK TANIMLANIYORLAR

Nazi yanlısı parti üyeleri, Yunan kamuoyunda sıklıkla antisemit ve neonazi olarak tanımlanıyor.