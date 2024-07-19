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Şili'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapılmadı, can ya da mal kaybı yok

Şili'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapılmadı, can ya da mal kaybı yok

Şili'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapılmadı, can ya da mal kaybı yok
Admin
Admin
19 Temmuz 2024 Cuma 11:03

Güney Amerika ülkesi Şili'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 117 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı sonrası tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük korkuya neden olan sarsıntı sonrası tsunami uyarısı yapılmazken şu ana kadar can ya da mal kaybı bildirilmedi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Antofagasta bölgesine bağlı San Pedro de Atacama olduğunu açıkladı. 7,4 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 117 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar can ya da mal kaybı bildirilmedi.

HALKTA BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU

Depremin, Peru'nun güney bölgeleri Tacna ile Arequipa'da da hissedildiği ve halkta paniğe yol açtığı bilgisi paylaşıldı. Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi'nden (Senapred) yapılan açıklamada, depremin olası zararlarının değerlendirildiği belirtildi. Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nden (SHOA) yapılan açıklamada ise Şili kıyılarında tsunami uyarısına yol açacak gerekli koşulların karşılanmadığı bildirildi.

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