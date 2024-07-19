0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
168
Mal varlığı
Mal varlığı
0

Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti

Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti

Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti
Admin
Admin
19 Temmuz 2024 Cuma 11:05

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Âl Mektum'un kızı Şeyha Mahra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşini boşadığını duyurdu. Mahra paylaşımında "Sen başka işlerle meşgulken, ben de boşandığımızı ilan ediyorum. Seni boşuyorum, seni boşuyorum ve seni boşuyorum" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Âl Mektum'un kızı Şeyha Mahra, iş yoğunluğundan dolayı vakit geçiremediği eşinden boşandığını ilan etti.

2 AY ÖNCE BEBEKLERİ OLMUŞTU

Mahra, 696 bin takipçisinin bulunduğu resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili kocam, sen başka işlerle meşgulken, ben de boşandığımızı ilan ediyorum. Seni boşuyorum, seni boşuyorum ve seni boşuyorum. Kendine iyi bak. Eski karın" ifadelerini kullandı. Geleneksel İslam hukukunda göre kocanın eşine 3 kez seni boşuyorum demesi boşanmak için yeterlidir.

Paylaşımın ardından iki tarafta da Instagram'dan birbirini takipten çıkarak fotoğraflarını da sildi. Geçtiğimiz sene görkemli bir düğünle evlenen çift, 2 ay önce ilk bebeklerini kucaklarına almıştı.

EBRU POLAT'TAN YORUM

Şeyha Mahra'nın paylaşımına Türkiye'den de yorum gecikmedi. Yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, paylaşımı beğenerek alkış emojisi koydu.

Şili'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapılmadı, can ya da mal kaybı yok
Şili'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapılmadı, can ya da mal kaybı yok
0
Bankacılık, havayolları, hastaneler! Markalar bir bir "arıza" mesajı paylaşıyor
Bankacılık, havayolları, hastaneler! Markalar bir bir "arıza" mesajı paylaşıyor
0
Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi
Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.