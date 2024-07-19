Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Âl Mektum'un kızı Şeyha Mahra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşini boşadığını duyurdu. Mahra paylaşımında "Sen başka işlerle meşgulken, ben de boşandığımızı ilan ediyorum. Seni boşuyorum, seni boşuyorum ve seni boşuyorum" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Âl Mektum'un kızı Şeyha Mahra, iş yoğunluğundan dolayı vakit geçiremediği eşinden boşandığını ilan etti.

2 AY ÖNCE BEBEKLERİ OLMUŞTU

Mahra, 696 bin takipçisinin bulunduğu resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili kocam, sen başka işlerle meşgulken, ben de boşandığımızı ilan ediyorum. Seni boşuyorum, seni boşuyorum ve seni boşuyorum. Kendine iyi bak. Eski karın" ifadelerini kullandı. Geleneksel İslam hukukunda göre kocanın eşine 3 kez seni boşuyorum demesi boşanmak için yeterlidir.

Paylaşımın ardından iki tarafta da Instagram'dan birbirini takipten çıkarak fotoğraflarını da sildi. Geçtiğimiz sene görkemli bir düğünle evlenen çift, 2 ay önce ilk bebeklerini kucaklarına almıştı.

EBRU POLAT'TAN YORUM

Şeyha Mahra'nın paylaşımına Türkiye'den de yorum gecikmedi. Yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, paylaşımı beğenerek alkış emojisi koydu.