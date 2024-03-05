Yer: Brezilya! Çalıştıkları kurumda cinsel ilişkiye giren memurların görüntüleri internete düştü

Brezilya'nın Mato Grosso eyaletindeki Brasnorte Belediye Başkanlığı Eğitim Departmanı'nda çalışan iki memur, iş yerinde cinsel ilişkiye girerek büyük bir skandala neden oldu. İkisi de evli olan memurların ilişkilerini iş yerinin kamerasına kaydettikleri ve görüntülerin bir başka çalışan tarafından internete sızdırıldığı belirtildi. Olayın ardından memurlardan biri işten çıkarıldı, diğeri ise disiplin kuruluna sevk edildi.