Trafik
Trafik
0
3600
3600
0
0
haciz
haciz
0
bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0

Venezuela'daki darbe girişimini başlatan Juan Guaido 'ya Meydan Dayağı

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da 2019 yılında gerçekleşen darbe girişimini başlatan muhalif lider Juan Guaido, yemek için gittiği restorandan yaka paça dışarı atıldı. Restoranda büyük tepkiyle karşılaşınca kendisini anlatmaya çalışan ancak beceremeyen Guaido, restoranın kapısına doğru itildiği dakikalarda yırtılan gömleğiyle kameralara yansırken, çareyi kaçmakta buldu.

Venezuela'daki darbe girişimini başlatan Juan Guaido 'ya Meydan Dayağı
Kamusaati
Kamusaati
12 Haziran 2022 Pazar 14:16

2019 yılında ülkesinde darbe girişimini başlatan muhalif lider Juan Guaido, gittiği bir restorandan yaka-paça dışarı atıldı. Gömleği de yırtılan Guaido, çareyi kaçmakta buldu.

Venezuela'da 23 Ocak 2019'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden ve başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ile Batı ülkesinin desteğini alan muhalif lider Juan Guaido, ülkesindeki bir restorana yemek için gitti. Burada büyük tepki ile karşılaşan Guaido, önce birkaç kelime ile kendisini anlatmaya çalıştı ancak beceremedi.

Guaido'yu oturduğu sandalyeden kaldırılan müşteriler, onu restoranın kapısına doğru itmeye başladı. Bu sırada sandalyeler havada uçuştu. Gömleği yırtılan Guaido, çareyi kaçmakta buldu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun muhalifi olarak bilinen Guaido'nun bu halleri cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
ABD'den Rusya'ya yaptırımlar Bitmek Bilmiyor
ABD'den Rusya'ya yaptırımlar Bitmek Bilmiyor
0
Rus Savunma Bakanı Şoygu: Ukrayna'nın Mariupol kentini ele geçirildiğini açıkladı
Rus Savunma Bakanı Şoygu: Ukrayna'nın Mariupol kentini ele geçirildiğini açıkladı
0
Rusya: Bazı maddelerde uzlaşma sağlandı
Rusya: Bazı maddelerde uzlaşma sağlandı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.