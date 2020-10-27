Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Fransa'ya tepki Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtlığıyla ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Perinçek, Hz. Muhammed'e yönelik hakaretleri sert bir dille eleştirdi.

"HZ. MUHAMMED, İNSANLIK TARİHİNDE ÇIĞIR AÇAN BÜYÜK BİR MEDENİYET DEVRİMİNİN ÖNDERİ"

İslam'a yönelik saygısızlıkları lanetleyen Doğu Perinçek, "Bu küstahlığın Fransa'da devlet memurları tarafından sahnelenmesi, Fransa yöneticilerini sorumlu kılmaktadır." ifadelerini kullanarak, Hz. Muhammed'in büyük İslam dünyasının peygamberi olmasının ötesinde, insanlık tarihinde çığır açan büyük bir medeniyet devriminin önderi olduğunu kaydetti.

"İSLAM DEVRİMİ BATI MEDENİYETİNE BÜYÜK BİR MİRAS BIRAKTI"

İslam devriminin devlet yönetiminde, ticarette, denizcilikte, felsefede, bilimde, sanatta, teknolojide, mimarlıkta, sağlıkta, şehircilikte batı medeniyetine büyük bir miras bıraktığına dikkati çeken Perinçek şöyle devam etti:

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tavsiyemiz, ABD’nin poplarını değil, 20. yüzyılın büyük Fransız bestecisi Debussy’nin Arabesqu'lerini dinlesin. O zaman umulur ki İslam medeniyetinin değerini Debussy’nin nağmelerinden anlayabilir.

Hz. Muhammed, insanlığın büyük değeridir. Ona saygısızlık, insanlığa ve medeniyete dil uzatmaktır! Hz. Muhammed, öyle bir medeniyet kurmuştur ki orada Musevîlik ve Hristiyanlık da saygın bir yere sahiptir. İslam dünyasında yüzbinlerce insanın adı İsa’dır, Meryem’dir, Musa’dır.

Başta Fransa olmak üzere Avrupa’da milyonlarca Müslüman yaşıyor. Avrupa’nın devlet adamları ülkelerinde barış ve istikrar istiyorlarsa, Müslümanların şeref ve haysiyetine dikkat etmek, onların değerlerine saygılı olmak durumundadırlar!"