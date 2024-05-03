Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de Büyük Yankı Uyandırdı

Türkiye'nin İsrail ile olan tüm ticaretini durdurması dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı. İsrail'den Türkiye'ye ilk tepki gelirken, bu hamlenin ülkenin ekonomisi için ağır sonuçları olacağına yönelik yazılar gazetelerin manşetlerinde yer aldı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde çocuk ve kadın demeden katliamlarına devam ediyor. Dünyanın gözü önünde yapılan bu katliamın durdurulması için Türk makamlarından da tepkiler yükselmiş ve Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan'da İsrail ile yapılan ihracat işlemlerini kısıtlama kararı almıştı. Bu gelişmenin ardından Ticaret Bakanlığı, yayınladığı yeni açıklamada her türlü ihracat ve ithalat işleminin durdurulduğunu duyurdu. Ticaretin kesilmesi ise İsrail medyasında, "Türk boykotunun İsrail ekonomisi üzerindeki sonuçları çok büyük olacak" başlıklı yazıyla yer buldu.

KISITLAMANIN ARDINDAN ŞİMDİ DE DURDURMA KARAR

icaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in hükümetinin uluslararası ateşkes çabalarını karşılıksız bıraktığı ve insani yardımları engellediği vurguladı ve "Türkiye bunun üzerine 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtlamıştır. Alınan bu kararda, İsrail Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar kısıtlama tedbirlerinin yürürlükte kalacağı vurgulanmıştır. Buna rağmen, İsrail Hükümetinin saldırgan tutumunu sürdürdüğü, Filistin'deki insani trajedinin kötüleştiği müşahede edilmektedir. Bu itibarla, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur" dedi.

SRAİLLİ BAKAN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Türkiye'nin aldığı kritik kararı resmi sosyal medya hesabından duyuran İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi ticaret anlaşmalarını ihlal etmekle suçlayan Katz, İsrail Dışişleri Bakanlığı'na 'yerel üretim ve diğer ülkelerden ithalata odaklanarak ticarette alternatifler aranması talimatı verdiğini söyledi.