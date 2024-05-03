0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
159
Mal varlığı
Mal varlığı
0

Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de Büyük Yankı Uyandırdı

Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de Büyük Yankı Uyandırdı Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak

Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de Büyük Yankı Uyandırdı
Admin
Admin
03 Mayıs 2024 Cuma 14:02

Türkiye'nin İsrail ile olan tüm ticaretini durdurması dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı. İsrail'den Türkiye'ye ilk tepki gelirken, bu hamlenin ülkenin ekonomisi için ağır sonuçları olacağına yönelik yazılar gazetelerin manşetlerinde yer aldı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde çocuk ve kadın demeden katliamlarına devam ediyor. Dünyanın gözü önünde yapılan bu katliamın durdurulması için Türk makamlarından da tepkiler yükselmiş ve Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan'da İsrail ile yapılan ihracat işlemlerini kısıtlama kararı almıştı. Bu gelişmenin ardından Ticaret Bakanlığı, yayınladığı yeni açıklamada her türlü ihracat ve ithalat işleminin durdurulduğunu duyurdu. Ticaretin kesilmesi ise İsrail medyasında, "Türk boykotunun İsrail ekonomisi üzerindeki sonuçları çok büyük olacak" başlıklı yazıyla yer buldu.

KISITLAMANIN ARDINDAN ŞİMDİ DE DURDURMA KARAR

icaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in hükümetinin uluslararası ateşkes çabalarını karşılıksız bıraktığı ve insani yardımları engellediği vurguladı ve "Türkiye bunun üzerine 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtlamıştır. Alınan bu kararda, İsrail Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar kısıtlama tedbirlerinin yürürlükte kalacağı vurgulanmıştır. Buna rağmen, İsrail Hükümetinin saldırgan tutumunu sürdürdüğü, Filistin'deki insani trajedinin kötüleştiği müşahede edilmektedir. Bu itibarla, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur" dedi.

SRAİLLİ BAKAN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Türkiye'nin aldığı kritik kararı resmi sosyal medya hesabından duyuran İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi ticaret anlaşmalarını ihlal etmekle suçlayan Katz, İsrail Dışişleri Bakanlığı'na 'yerel üretim ve diğer ülkelerden ithalata odaklanarak ticarette alternatifler aranması talimatı verdiğini söyledi.

Film sahnesi değil gerçek: Venezuela'da mahkumların kazdığı tünel polis merkezine çıktı
Film sahnesi değil gerçek: Venezuela'da mahkumların kazdığı tünel polis merkezine çıktı
0
Dünya diken üstünde! Gözler bugün yeniden toplanacak savaş kabinesinden çıkacak kararda
Dünya diken üstünde! Gözler bugün yeniden toplanacak savaş kabinesinden çıkacak kararda
0
Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Momika, kaçtığı Norveç'te tutuklandı
Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Momika, kaçtığı Norveç'te tutuklandı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.