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Türkiye, İsrail'in "Elimizde belge var" dediği hastane saldırısının görüntülerini yalanladı: Manipülasyon içermektedir

Türkiye, İsrail'in "Elimizde belge var" dediği hastane saldırısının görüntülerini yalanladı: Manipülasyon içermektedir

Türkiye, İsrail'in "Elimizde belge var" dediği hastane saldırısının görüntülerini yalanladı: Manipülasyon içermektedir
Admin
Admin
19 Ekim 2023 Perşembe 17:31

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Gazze'deki hastane saldırısı ile ilgili İsrail'in resmi devlet hesabından yaptığı "Gazze'deki hastaneye ne olduğunu hâlâ sorgulayanlar için elimizde belge var" paylaşımının manipülasyon içerdiğini belirtti. İsrail'in görüntülerle oynadığını belirten merkez, "Görüntülerin düzenlenmemiş hali incelendiğinde, Gazze'den çıkan roketlerin İsrail yönüne doğru gittiği ve vurulan hastanenin füzelerin gidiş yönünde olmadığı belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki hastane saldırısı ile ilgili İsrail'in resmi devlet hesabından yaptığı " Gazze'deki hastaneye ne olduğunu hâlâ sorgulayanlar için elimizde belge var" paylaşımının manipülasyon içerdiğini belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkeziİsrail'in görüntülerle oynadığını kaydetti. Merkezden yapılan açıklamada, "Görüntülerin düzenlenmemiş hali incelendiğinde, Gazze'den çıkan roketlerin İsrail yönüne doğru gittiği ve vurulan hastanenin füzelerin gidiş yönünde olmadığı belirlenmiştir." denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Gazze'deki hastane saldırısı ile ilgili İsrail'in resmi devlet hesabından yaptığı, "Gazze'deki hastaneye ne olduğunu hâlâ sorgulayanlar için elimizde belge var" paylaşımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Görüntülerin doğru olmadığını belirten Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İsrail'in sosyal medyadaki resmi devlet hesabından, "Gazze'deki hastaneye ne olduğunu hâlâ sorgulayanlar için elimizde belge var." başlığıyla paylaşılan görüntüler manipülasyon içermektedir. Görüntülerin paylaşılmadan önce manipüle edilecek şekilde kırpıldığı ve ters çevrildiği tespit edilmiştir. Görüntülerin düzenlenmemiş hali incelendiğinde, Gazze'den çıkan roketlerin İsrail yönüne doğru gittiği ve vurulan hastanenin füzelerin gidiş yönünde olmadığı belirlenmiştir.

Görüntülerin ham halinde de görüldüğü gibi, Gazze'den çıkan roketlerin yönü ile hastanenin konumu ters yöndedir. Ayrıca Hamas roketlerinin karanlıkta bıraktığı iz açıkça görülmektedir. Bu izler, roketlerin fırlatma alanı ve gidiş yönünün belirlenmesini kolaylaştırmaktadır. Hastane bölgesindeki patlamalar, sol üst köşede görülen ve Gazze'den atılan roketlerle ilgisi olmayan bir parlamanın hemen ardından gerçekleşmektedir.

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