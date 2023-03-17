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Son Dakika: Türkiye'den Finlandiya'nın NATO üyeliğine vize! TBMM'de onay süreci başlıyor

Son Dakika: Türkiye'den Finlandiya'nın NATO üyeliğine vize! TBMM'de onay süreci başlıyor

Son Dakika: Türkiye'den Finlandiya'nın NATO üyeliğine vize! TBMM'de onay süreci başlıyor
Kamusaati
Kamusaati
17 Mart 2023 Cuma 20:06

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'nün Beştepe'deki görüşmesinden, Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay kararı çıktı. Üçlü muhtıradaki taahhütleri hatırlatan Erdoğan, "Gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılımının Meclis'te onay sürecini başlatmaya karar verdik." ifadelerini kullandı. Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili ise "Sürecin nasıl ilerleyeceği İsveç'in atacağı adımlarla doğrudan bağlantılı olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki liderin Beştepe'deki görüşmesinde ana gündem maddesi Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu oldu.

Görüşmede Finlandiya'nın NATO üyeliğine vize çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın NATO'ya katılımının Meclis'te onay sürecini başlatmaya karar verdiklerini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi çeşitlendirmeye hazırız. Görüşmelerimizde ikili münasebetlerimizin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri dahil, güncel, bölgesel, küresel meseleleri de ele aldık.

Finlandiya'nın Türkiye'nin AB üyeliğine desteğini güçlü şekilde devam ettirmesini önemsiyoruz. Kıymetli dostumla Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunduk. Savaşın diplomatik yollardan sona erdirme çalışmalarımızı anlattım.

Taraflarca akdedilen ve küresel gıda güvenliği bakımından hayati önemi olan Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın etkin şekilde uygulanmasına dair gözlemlerimi, tespitlerimi aktardım. Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu elbette görüşmelerimizde önemli yer tuttu. Türkiye NATO'nun açık kapı politikasının güçlü savunucuları arasında yer alıyor.

Eş zamanlı olarak üçlü muhtırayı imzalamak suretiyle Türkiye'nin haklı güvenlik kaygılarının giderilmesi gerektiğini kayıt altına almıştık. Finlandiya'nın üçlü muhtıradaki taahhütlerini yerine getirmek için samimi ve somut adımlar attığını gördük. Gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılımının Meclis'te onay sürecini başlatmaya karar verdik.

Ülkemizin sürecin ilerletilmesi hususu ilkelerinin ve iyi niyetinin artık daha net görüldüğü kanaatindeyim. Sürecin nasıl ilerleyeceği İsveç'in atacağı adımlarla doğrudan bağlantılı olacaktır."

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