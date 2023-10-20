Son Dakika: İsrail polisi, Kudüs'te cuma namazı kılanların üzerine gaz fişeği attı

Son dakika: 14 gündür Gazze Şeridi'ne bomba yağdıran İsrail, sivillere ibadet hakkı da tanımıyor. İsrail polisi, geçtiğimiz hafta olduğu gibi bugün de Kudüs'te cuma namazı kılanların üzerine gaz fişeği attı.

İsrail polisi, cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gelenlere gaz fişeğiyle müdahale etti. Namaz kılmak için saf tutan siviller bir anda gelen saldırı sonrası ara sokaklara koştu.

HAMAS BU SABAH ÇAĞRI YAPTI

Hamas lideri İsmail Heniyye, cuma namazı öncesi Filistin halkı ile Arap ve İslam dünyasını "Gazze'ye saldırılar dursun, tehcir ve alternatif vatana hayır" sloganıyla sokağa inmeye çağırdı. Bu çağrı sonrası gözler Kudüs'e çevrildi.

AKSA'YA GİRİŞTE YAŞ SINIRLAMASI UYGULAMASI

Cuma vaktinin gelmesiyle Mescid-i Aksa'ya gelen Müslümanlar namaz kılmak için içeri girmek istedi. Ancak İsrail, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazı için Aksa'ya gelmek isteyen Filistinlilere yaş kısıtlaması getirdi. İsrail güçleri, 65 yaş altı erkek ve 50 yaş altı kadınların girişine izin vermedi.

NAMAZ İÇİN SAF TUTTUKLARI SIRADA SALDIRDILAR

İçeri giremeyenler, namaz kılmak için Mescid-i Aksa'nın önünde saf tuttu. Tam ezan okunup namaza duracakları sırada, İsrail polisi sivillere müdahale etti. Üzerine gaz fişeği atılan kalabalık, sokaklara doğru koşarak saldırıdan kurtulmaya çalıştı.

GEÇEN HAFTA ORTALIK KARIŞMIŞTI

Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim Cumartesi günü başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna İsrail'in yanıt vermesi sonrası bölgede şiddetin dozu bir hayli yükseldi. İsrail polisi de geçtiğimiz hafta işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Cuma namazını kılmalarını engellediği Filistinlilere gaz bombası ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Saldırılarda 6 kişi yaralanmış, çok sayıda insan da gaz bombasından etkilenmişti.