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Son Dakika! İsrail'in ablukaya aldığı Gazze'de enerji santralinin yakıtı bitti, elektrikler tamamen kesildi

Son Dakika! İsrail'in ablukaya aldığı Gazze'de enerji santralinin yakıtı bitti, elektrikler tamamen kesildi

Son Dakika! İsrail'in ablukaya aldığı Gazze'de enerji santralinin yakıtı bitti, elektrikler tamamen kesildi
Admin
Admin
11 Ekim 2023 Çarşamba 17:54

Son dakika! İsrail'in ablukaya aldığı Gazze'de korkulan oldu. Su, elektrik ve yakıt akışının kesildiği Gazze'de enerji santralinin yakıtı bitti. Kent bu gelişmeyle birlikte tamamen karanlığa gömülürken, bölgedeki hastanelerin hizmet vermesi de bu durumda mümkün olmayacak.

Hamas'ın Aksu Tufanı operasyonuna karşı saldırı başlatan İsrailGazze'ye su, yakıt ve elektrik akışını kesmişti. Bu gelişmenin ardından Gazze'ye güç veren tek elektrik santralinin yakıtı bitti. Bombardımanla birlikte enkaza dönen kent karanlığa mahkum edilirken, hastaneler de işlevini yitirmiş oldu.

Cumartesi günü Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun arından Gazze'ye saldıran İsrail, kent için tam abluka emri verdi. Kente su, elektrik, yakıt ve insani malzeme akışı tamamen durduruldu. Bölgeye gönderilen insani yardımlara ise izin verilmedi. Filistin ise Gazze'ye gıda ve tıbbi yardım girişi için "güvenli koridor" oluşturulması çağrısı yaptı. Yakıt akışının engellenmesi üzerine kentteki son enerji santrali de bugün öğle saatlerinde durdu.

Filistin yönetimi İsrail'i, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere karşı soykırım uygulamakla suçladı. İsrail'in saldırılarında fosfor ve misket bombaları da kullandığı belirtildi. Açıklamada, "İsrail Gazze'deki halkımıza karşı uluslararası yasaklı silahları kullanarak soykırım suçu işliyor." ifadeleri yer aldı.

Gazze'de her şeyin bombardımana maruz kaldığı ve şu ana kadar yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Katliam, yıkım ve göç ettirme suçları, işgal devletinin Gazze Şeridi'nde Filistin vatandaşlarına karşı soykırım suçu işlediği anlamına geliyor. Bu, savunmasız sivil vatandaşları barbarca toplu cezaya maruz bırakan açlık ve temel ihtiyaçları kesen çılgın bir kampanya gölgesinde yapılıyor."

Karşılıklı saldırılarda can kaybı ise korkunç boyuta ulaştı. İsrail hükümeti cumartesiden bugüne kadar 1.200 İsraillinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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