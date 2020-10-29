Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Son dakika! Fransa'nın Nice kentinde bir kilise yakınında meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Nice Belediye Başkanı Estrosi, olayın bir terör saldırısı olabileceğini duyurdu. Fransız politikacı Le Pen, olayda bir kadının başının kesilmiş olarak bulunduğunu söyledi.

Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Son dakika! Fransa'nın Nice kentinde bir kilise yakınında meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Nice Belediye Başkanı Estrosi, olayın bir terör saldırısı olabileceğini duyurdu. Fransız politikacı Le Pen, olayda bir kadının başının kesilmiş olarak bulunduğunu söyledi.

Fransa'nın güneyindeki sahil kenti Nice'te bıçaklı saldırı düzenlendi. Notre-Dame kilisesinin yakınlarında gerçekleşen saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralananlar acil olarak hastaneye kaldırıldı. Fransız İçişleri Bakanlığı, bölgedeki polis operasyonunun sürdüğünü açıkladı.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi de sosyal medyadan konuya ilişkin bir açıklama yaparak, saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve olayın bir terör saldırısı olduğuna inandığını söyledi.

Fransa'nın güneyindeki sahil kenti Nice'te bıçaklı saldırı düzenlendi. Notre-Dame kilisesinin yakınlarında gerçekleşen saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralananlar acil olarak hastaneye kaldırıldı. Fransız İçişleri Bakanlığı, bölgedeki polis operasyonunun sürdüğünü açıkladı.

NİCE BELEDİYE BAŞKANI: TERÖR SALDIRISI OLABİLİR

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi de sosyal medyadan konuya ilişkin bir açıklama yaparak, saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve olayın bir terör saldırısı olduğuna inandığını söyledi.

BİR KADININ KAFASI KESİLDİ

Fransız aşırı sağcı politikacı Marine Le Pen, Parlamento önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıda bir kadının başının kesilmiş olarak bulunduğunu söyledi.