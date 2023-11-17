Şifa'dan sonra bir hastane baskını daha! İsrail askerleri, sağlıkçıları böyle gözaltına aldı

İsrail'in Gazze'deki katliamı 42 gündür aralıksız sürüyor. Kentte tam anlamıyla bir dram yaşanırken İsrail ordusu dün gece masum sivillerin sığındığı Nuseyrat ve Cibaliye kamplarını bombaladı. Saldırılarda çok sayıda Filistinli can verirken bugün de İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria bölgesinin Cenin kentindeki İbn-i Sina Hastanesi'ne baskın gerçekleştirerek, sağlık görevlilerini gözaltına aldı.

BİR KEZ DAHA HASTANE BASTILAR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürerken, işgal altındaki Batı Şeria'da da tansiyon yüksek. İsrail askerleri, Cenin kentindeki İbn-i Sina Hastanesi'ne baskın gerçekleştirdi. İsrail askerleri, baskın gerçekleştirdikleri acil servis girişinde sağlık çalışanlarını gözaltına aldı. Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamada, "Şafak vakti işgal güçleri İbn-i Sina Hastanesi'ndeki ambulans personelini gözaltına alıp arama yaptı. Bu durum personelin Cenin'deki yaralılara müdahalesini engelliyor" ifadeleri kullanıldı.

EN AZ 5 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Paylaşılan görüntülerde, sağlık personelinin ellerini kaldırarak hastaneden çıktığı görüldü. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada ise Cenin kentindeki baskın sırasında 5 kişinin öldürüldüğü duyuruldu.

GAZZE'DEKİ KAMPLARI DA BOMBALADILAR

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanı da devam ediyor. İsrail'in Deyr el-Belah'ta bulunan Nuseyrat Kampı'na düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu onlarca Filistinli yaralandı ve hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na "İsrail işgal güçlerinin gerçekleştirdiği katliamda" en az 11 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı.

ŞİFA HASTANESİ BASKINI KAN DONDURMUŞTU

İsrail ordusu, önceki sabah da Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine baskın düzenlemişti. Keskin nişancılarla hastaneyi gözetleyen ve hareket eden herkesi vuran İsrail askerleri, hastanede sağlık hizmetlerinin verilmesini engellemişti. İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu. Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında katliam yapılmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personeli, yaralılar ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tutmuştu.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail sivillerin sığındığı hastaneleri de aralıksız vuruyor. 40 gündür süren katliamda Gazze'de 11 binden fazla insan can verdi, binlerce insan ise yaralı. Ancak uygulanan abluka nedeniyle kentte yakıt, elektrik ve su bulunmuyor. Bu nedenle insanlar ölüme terk edilmiş durumda.