Salih el-Aruri suikastının ardından Hamas, İsrail'e meydan okudu: Direnişi asla kıramayacaksınız

Hamas'ın üst düzey yöneticisi Salih el-Aruri, dün İsrail tarafından düzenlenen suikastta hayatını kaybetti. Saldırının ardından Batı Şeria'da halk sokağa çıktı, bölgede genel grev ilan edildi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ise meydan okuyarak "Bu tam anlamıyla bir terör eylemi. Bu olayın yansımaları işgalci İsrail'e aittir. Halkımızın direnişini ve kararlılığını kırmayı asla başaramayacaklar." dedi.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi İHA saldırısında öldürmesinin ardından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, açıklamalarda bulundu. Heniyye, Hamas'ın üst düzey yöneticisi Salih el-Aruri'nin öldürülmesinin yansımalarından İsrail'i sorumlu tuttu.

HENİYYE: TAM BİR TERÖR EYLEMİ

Heniyye, Aksa TV'de yayınlanan konuşmasında, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine düzenlenen saldırıda Aruri ile Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Komutanları Semir Fendi, Azzam el-Akra'nın yanı sıra Hamas mensubu Mahmud Şahin, Muhammed Beşaşe, Muhammed er-Reis ve Ahmed Hammud'un hayatını kaybettiğini belirtti. Heniyye, "Aruri'nin Lübnan topraklarında öldürülmesi tam anlamıyla bir terör eylemi ve Lübnan'ın egemenliğinin ihlalidir. Halkımıza ve topraklarımıza karşı saldırıların dairesinin genişletilmesidir." dedi.

"DİRENİŞİMİZİ KIRMAYI ASLA BAŞARAMAYACAKLAR"

İsrail saldırılarının Hamas'ın gücünü arttırdığını söyleyen Heniyye, "Aruri ile Hamas'ın liderleri ve kadrolarının öldürülmesinin yansımalarının sorumluluğu işgalci Siyoniste ( İsrail ) aittir. Halkımızın direnişini ve kararlılığını kırmayı asla başaramayacaklar." ifadesini kullandı.

HENİYYE: TAM BİR TERÖR EYLEMİ

Heniyye, Aksa TV'de yayınlanan konuşmasında, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine düzenlenen saldırıda Aruri ile Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Komutanları Semir Fendi, Azzam el-Akra'nın yanı sıra Hamas mensubu Mahmud Şahin, Muhammed Beşaşe, Muhammed er-Reis ve Ahmed Hammud'un hayatını kaybettiğini belirtti. Heniyye, "Aruri'nin Lübnan topraklarında öldürülmesi tam anlamıyla bir terör eylemi ve Lübnan'ın egemenliğinin ihlalidir. Halkımıza ve topraklarımıza karşı saldırıların dairesinin genişletilmesidir." dedi.

"DİRENİŞİMİZİ KIRMAYI ASLA BAŞARAMAYACAKLAR"

İsrail saldırılarının Hamas'ın gücünü arttırdığını söyleyen Heniyye, "Aruri ile Hamas'ın liderleri ve kadrolarının öldürülmesinin yansımalarının sorumluluğu işgalci Siyoniste ( İsrail ) aittir. Halkımızın direnişini ve kararlılığını kırmayı asla başaramayacaklar." ifadesini kullandı.

ULUSAL YAS VE GENEL GREV KARARI ALINDI

Gazze'deki Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Beyrut'ta Hamaslı yöneticileri öldürmesi şiddetle kınandı. Genel ulusal yas ve kapsamlı grev kararı alındığı belirtilen açıklamada, direnişin devam ettiği vurgulandı.

Beyrut'ta düzenlenen suikastın sadece Lübnan ve Filistin'e değil, tüm Arap ve İslam ümmetine yönelik bir saldırı olduğu, bunun da Arap ülkeleri ve halklarının kararlı ve acil bir duruş sergilemesini gerektirdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Arap ve İslam ümmetimizin kitlelerini ve başta Batı Şeria, Kudüs ve işgal altındaki iç kesimler olmak üzere her yerdeki halk kitlelerimizi İsrail'in ayakları altındaki toprağı ateşe vermeye çağırıyoruz."

BATI ŞERİA'DA HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Aruri ve arkadaşlarının Beyrut'ta suikastla öldürülmesinin ardından İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesinde gösteriler ve yürüyüşler yapıldı. Aruri'nin doğum yeri Ramallah, kentin kuzeybatısındaki memleketi Arura ile El-Halil kentinin kuzeyindeki El-Arrub Mülteci Kampı'nda yürüyüşler düzenlendi. Ramallah'taki gösteriye katılanlar, "Gözlerim ağlıyor gözlerim", "İntikam, intikam el-Kassam" ve "La ilahe illallah, hepimiz Allah yolundayız" şeklinde sloganlar atarak, suikasta olan öfkelerini dile getirdi.

7 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Dün Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak tabir edilen "Dahiye" bölgesinde İsrail'in insansız hava aracı ile Hamas ofisine saldırı düzenlemesi sonucu Aruri ve beraberindeki 6 kişi öldürüldü.

SALİH EL-ARURİ KİMDİR?

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966'da Ramallah'ta doğdu. İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasının öncü ismi olarak kabul edilen el-Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı. El-Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer almıştı.