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Rusya Ukrayna'da tarım alanlarını bombaladı: 2 kişi yaralandı, 100 ton bezelye ve 20 ton arpa imha edildi

Rusya Ukrayna'da tarım alanlarını bombaladı: 2 kişi yaralandı, 100 ton bezelye ve 20 ton arpa imha edildi

Rusya Ukrayna'da tarım alanlarını bombaladı: 2 kişi yaralandı, 100 ton bezelye ve 20 ton arpa imha edildi
Admin
Admin
21 Temmuz 2023 Cuma 12:36

Tahıl anlaşmasından çekilen Rusya, savaş halinde olduğu Ukrayna limanlarında göz açtırmıyor. Son olarak Odessa'daki tarım alanları Rus füzeleri ile vuruldu. Patlamada 2 kişi yaralanırken, 100 ton bezelye ile 20 ton arpa da çıkan yangında imha edildi.

Rusya, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki tarım alanlarına füzeli saldırıda bulundu. Patlamada 2 kişi yaralandı, 100 ton bezelye ile 20 ton arpa imha edildi. Öte yandan saldırı sonrası 200 metrekareden büyük bir alan alevlere teslim oldu.

TONLARCA BEZELYE VE ARPA İMHA EDİLDİ

Odessa Bölge Devlet İdaresi Başkanı Oleg Kiper, sosyal medya paylaşımında, Rusya'nın sabaha karşı Odessa bölgesine yönelik füze saldırısı düzenlediğini belirtti. Rus savaş gemilerinden fırlatılan 2 füzenin bölgedeki bir tahıl hangarına isabet ettiğini aktaran Kiper, şunları kaydetti:

"Ruslar, sabaha karşı Karadeniz'deki füze taşıyan gemiden "Kalibr" tipi füzeleri ateşledi. Maalesef Odessa bölgesindeki tarım işletmelerinden birinin tahıl terminalleri (hangar) vuruldu. Düşman, 100 ton bezelye ve 20 ton arpa imha etti. Patlama sonucu 2 kişi yaralandı."

BÜYÜK YANGIN ÇIKTI

Kiper, Rusya'nın artık Odessa bölgesindeki limanlardan sonra tarımsal alanları da hedef almaya başladığını ifade ederek, saldırıda 200 metrekareden büyük bir alanda yangın çıktığını bildirdi.

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