Rusya: Bazı maddelerde uzlaşma sağlandı

Rus heyeti, Ukrayna heyeti ile bazı maddeler üzerinde uzlaşma sağladıklarını açıkladı.

Bir ayı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında barış için Türkiye'nin çabaları devam ediyor.

Bu kapsamda Antalya'dan sonra İstanbul da barış için ev sahipliği yaptı.

İstanbul'da gerçekleşen 4 saatlik Ukrayna-Rusya görüşmesi sona erdi.

"BAZI MADDELERDE UZLAŞTIK"

Görüşmenin ardından Rus heyetinden yapılan ilk açıklamada, barış için olumlu ifadeler kullanıldı.

Açıklamada, "Bazı maddelerde uzlaşmaya varıldı. Bazı detaylar konuşulacak. Bu toplantının ardından en hızlı şekilde barışa gelmek daha mümkün olacaktır. 2 hafta içinde görüşmeleri devam ettireceğiz." denildi.

"DİYALOG İÇİN KİEV VE ÇERNİHİV'DE OPERASYONLAR AZALTILACAK"

Heyetin açıklamalarının ardından bir açıklama da Rus Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Müzakere heyetinde bulunan İstanbul görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı.