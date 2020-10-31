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Polonya’da kürtaj eylemi: Binlerce kişi sokağa döküldü

Polonya’da kürtaj eylemi: Binlerce kişi sokağa döküldü Varşova'da halk, geçen hafta anayasa mahkemesinin aldığı kürtaj yasağına tepki göstermek için sokağa döküldü.

Polonya’da kürtaj eylemi: Binlerce kişi sokağa döküldü
31 Ekim 2020 Cumartesi 13:11

Polonya’da kürtaj eylemi: Binlerce kişi sokağa döküldü

 Polonya’da kürtaj eylemi: Binlerce kişi sokağa döküldü   Varşova'da halk, geçen hafta anayasa mahkemesinin aldığı kürtaj yasağına tepki göstermek için sokağa döküldü.

Polonya Anayasa Mahkemesi, ülkede gerçekleştirilen kusurlu doğumlardaki artış nedeniyle yapılan kürtajların anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

BİNLERCESİ PROTESTO ETTİ

Karara karşı çıkan binlerce Polonyalı protesto için başkent Varşova'da sokaklara döküldü.

Protestocular, "Kürtaj yasağına hayır" sloganları attı.

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILACAK

Öte yandan Polonya hükümeti ülkede artan koronavirüs vakaları sebebiyle sosyal mesafenin göz ardı edildiği protestoları düzenleyenlere karşı, hukuki işlem yapılacağını açıkladı.

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