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Muhammed bin Zayed 25 yıldır İsrail'e çalışıyor

BAE'nin İsrail'le normalleşme adımlarını atmasından 2 ay önce, İsrail medyasında Zayed'in 25 yıldır kendilerine çalıştığı ifade edilmişti.

Muhammed bin Zayed 25 yıldır İsrail'e çalışıyor
19 Ağustos 2020 Çarşamba 00:35

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed, 3 gün önce ABD Başkanı Donald Trump’ın aracılığı ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Anlaşmadan 2 ay önce ise İsrail medyasında, Muhammed Bin Zayed ile ilgili önemli bir iddia yer almıştı.

25 YILDIR İSRAİL'E ÇALIŞIYOR

Kanal 13’ün siyaset muhabiri Barak Ravid, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in 25 yıldır Tel Aviv ile birlikte çalıştığını söyledi.

Söz konusu birlikteliğin, İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak planında da devam ettiği duyurulmuştu.

Muhammed bin Zayed 25 yıldır İsrail e çalışıyor #1

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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