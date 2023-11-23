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MİT'ten Suriye'de nokta atışı! Terör örgütünün silah sorumlusu Fahrettin Tolun öldürüldü

MİT'ten Suriye'de nokta atışı! Terör örgütünün silah sorumlusu Fahrettin Tolun öldürüldü
Admin
Admin
23 Kasım 2023 Perşembe 10:10

MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın ağır silah temin eden ve kırmızı bültenle aranan sözde sorumlusu "Hayri Serhat" kod adlı Fahrettin Tolun etkisiz hale getirildi. MİT'in takibinden kaçmak için sürekli yerini değiştirerek İran, Irak ve Suriye'de sorumlu düzeyde silahlı faaliyetlerde bulunan teröristin sonu da sarı torba oldu.

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG tarafından Türk güvenlik güçlerine düzenlenen saldırılarda kullanılan silahlardan sorumlu olan örgütün sözde ağır silah ve savunma sanayii sorumlularından "Hayri Serhat" kod adlı Fahrettin Tolun, MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

İRAN, IRAK VE SURİYE'DE SİLAHLI FAALİYETLERDE BULUNUYORDU

Suriye'nin Rumeylan bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin sözde ağır silah ve savunma sanayi sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve örgütün kırsal kadrolarına katılan en eski teröristlerden olan "Hayri Serhat" kod adlı Fahrettin Tolun, örgüt bünyesinde İran, Irak ve Suriye'de sorumlu düzeyde silahlı faaliyetlerde bulunuyordu.

TAKİPTEN KAÇMAK İÇİN YER DEĞİŞTİRDİ AMA...

Suriye'de örgütün üst düzey sorumlulardan olan Tolun, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) örgüte yönelik düzenlediği operasyonlardan korunmaya çalışıyordu. Takipten kaçmak amacıyla sürekli yerini değiştiren Tolun'un yakınındaki kişilere karşı da son derece tedbirli davrandığı bilinirken, MİT aldığı anlık istihbaratlar üzerine terörist için düğmeye bastı. Fahrettin Tolun, düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

INTERPOL TARAFINDAN KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Hayri Serhat kod adlı Fahrettin Tolun, 1992'de terör örgütüne katıldı. Birçok silahlı faaliyet yürüttü. Türkiye, İran ve Irak kırsalında çeşitli alanlarda sorumlu düzeyde bulundu. Tolun, 2019'da Suriye'ye geçti ve örgütün sözde ağır silah ve savunma birimi sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başladı. Örgütün Türkiye'ye yönelik eylemlerinde kullandığı silahlardan sorumlu olan Tolun hakkında Interpol tarafından oluşturulan 'Kırmızı Bülten'in yanı sıra Iğdır ve Erzurum Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından da "terör amaçlı örgüte üye olma" suçundan oluşturulan dosya kayıtları bulunmaktaydı.

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