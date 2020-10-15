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Mısır'da güvenlik güçlerinin gülümseten 'güç gösterisi'

Mısır polisi ve askerlerinin güç gösterisi tadındaki şovu, izleyenlere korku vermekten çok gülümseten anlar yaşattı. Gösteriye Sisi ve devlet erkanının tam kadro katıldığı görüldü.

Mısır'da güvenlik güçlerinin gülümseten 'güç gösterisi'
15 Ekim 2020 Perşembe 22:19

Mısır'da polis ve askeri okulların yeni mezunları, ortak bir gösteri için bir araya geldi.

Gösteri için büyük bir alanda çeşitli parkurlar hazırlanırken, polis ve askerlerin her biri performanslarını sergiledi.

Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ve diğer devlet yetkilileri de gösteriyi kendilerine ayrılan bölümden izledi.

MISIR POLİSİNİN, GÜÇ GÖSTERİSİ TEMALI KOMİK ANLARI

Güç gösterisi yapan polis ve askerler, izleyenlere korku vermeyi amaçlarken, ortaya çıkan görüntüler ise komik anlara sebep oldu.

Asker ve polislerin yarı çıplak bir halde yüzleri boyalı şekilde yaptıkları gösteride, tekerlek sürmeleri ve araç üstünde şınav çekmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Mısır da güvenlik güçlerinin gülümseten güç gösterisi #1

Mısır da güvenlik güçlerinin gülümseten güç gösterisi #2

Mısır da güvenlik güçlerinin gülümseten güç gösterisi #3

Mısır da güvenlik güçlerinin gülümseten güç gösterisi #4

Mısır da güvenlik güçlerinin gülümseten güç gösterisi #5

Mısır da güvenlik güçlerinin gülümseten güç gösterisi #6


Kaynak: Kamu Saati Özel
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