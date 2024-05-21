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Meme kanserini yenen Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu

Meme kanserini yenen Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu

Meme kanserini yenen Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu
Admin
Admin
21 Mayıs 2024 Salı 12:30

2019 yılında meme kanserini yenen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a şimdi de lösemi teşhisi konuldu. İzolasyon şartlarını içeren özel bir tedavi protokolüne tabi tutulacak Esma Esad, bu nedenle kamusal faaliyetlerden uzak kalacak.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad, lösemiye yakalandı. Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, çeşitli semptom ve klinik belirtilerin görülmesinin ardından tıbbi muayene ve testlerden geçirilen 48 yaşındaki Esma Esad'a akut miyeloid lösemi teşhisi konulduğu belirtildi.

KAMUSAL FAALİYETLERDEN UZAK KALACAK

Esma Esad'ın izolasyon şartlarını içeren özel bir tedavi protokolüne tabi tutulacağı, bu nedenle kamusal faaliyetlerden uzak kalacağı aktarıldı. Esma Esad, 2018'de erken teşhis edilen meme kanserini Ağustos 2019'da yendiğini açıklamıştı. Kronik miyeloid lösemi, kemik iliği ve kan hücrelerini etkileyen kanser türü olarak biliniyor.

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