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Macron vitesi geriye taktı!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden görüşmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Macron vitesi geriye taktı!
11 Eylül 2020 Cuma 00:19

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru hamlelerine anlam verilmeyecek bir şekilde tepki gösteren Fransa Cumhurbaşkanı Macron vitesi geriye taktı.  Macron, "Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden görüşmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'Türkiye, Doğu Akdeniz'de artık ortak değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimine karşı açık ve kararlı olmalıyız' diyerek AB'den yaptırım istemişti. Türkiye Dışişleri ise 'Macron'un kendi acziyetinin ve çaresizliğin dışa vurumudur' diyerek tepki göstermişti.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

Fransız bir milletvekiline yanıt veren Çavuşoğlu, Türkiye'nin Fransız halkıyla sorunu olmadığını, iki ülkenin müttefik olduğunu, Suriye gibi birçok konuda aynı düşündüğünü söyledi. Çavuşoğlu, (Emmanuel) Macron'un açıklamalarının Türkiye karşıtlığı içerdiğini belirterek Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği operasyonlardan sonra Fransa'nın tutumunun değiştiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Fransa, Suriye'yi bölmek isteyen PKK'yı neden destekliyor?" diye sordu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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