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Kabin memuru, Amsterdam seferinin ardından Hollanda'ya iltica etti

Kabin memuru, Amsterdam seferinin ardından Hollanda'ya iltica etti

Kabin memuru, Amsterdam seferinin ardından Hollanda'ya iltica etti
Admin
Admin
02 Ağustos 2023 Çarşamba 14:45

İstanbul'dan Amsterdam'a giden uçakta kabin memuru olarak görev alan Serhat Temel, uçuşun ardından Hollanda polisine giderek iltica talebinde bulundu. O anları paylaşan Temel'in sözleri ve videosu, sosyal medyada yankı uyandırdı.

Ülkemizde bir hava yolları firmasında kabin memuru olarak çalışan Serhat Temel isimli şahıs, İstanbul- Amsterdam uçuşu sonrası pasaport polisine giderek iltica talebinde bulundu. Bu talebini sosyal medya hesabından paylaşan "Temel, an itibarıyla Türkiye'deki 27yıllık hayatımı sonlandırıyorum. Ve iltica etmek için Hollanda topraklarına girmiş bulunmaktayım." dedi.

"MEVCUT DÜZENDE YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Kararının nedenlerini ve duygularını yazıya döken kabin memuru, şu ifadeleri kullandı: "Hepinize merhaba, an itibari ile Türkiye'deki 27 yıllık hayatımı sonlandırıyorum. Ve iltica etmek için Hollanda topraklarına girmiş bulunmaktayım. Hayatım boyunca yaşamak istediğim bizi büyüten hep yanımızda olan devlete sığınmak adına buradayım. Gerek Türkiye'deki şartlar gerekse mevcut düzende yaşamayı kabul etmiyor ve istemiyorum.

"İLTİCA KAMPINA GÖTÜRÜLMEK ÜZERE YOLA ÇIKACAĞIM"

Köpeklerime iyi bakın; ara sıra ziyaretlerine gidin, benim yerime öpün, koklayın, sevin. Son olarak birazdan Havalimanı polisine teslim olup iltica kampına götürülmek üzere yola çıkacağım. Sevgiyle kalın, hoşçakalın."

Temel, açıklamasını "Ben Serhat gidiyorum" diyerek sonlandırdı.

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