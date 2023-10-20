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İsrailli siyasetçiden Rus kanalında Rusya'ya tehdit: Sıra size gelecek

İsrailli siyasetçiden Rus kanalında Rusya'ya tehdit: Sıra size gelecek

İsrailli siyasetçiden Rus kanalında Rusya'ya tehdit: Sıra size gelecek
Admin
Admin
20 Ekim 2023 Cuma 14:23

İsrail'in iktidardaki Likud Partisi'nden Amir Weitmann, Rusya'nın devlet destekli televizyon kanalı Russia Today'e verdiği röportajda Moskova yönetimine tehditler savurdu. Rusya'nın İsrail'e karşı tutumuna tepki gösteren Weitmann, "Burada işimiz bitince sıra Rusya'ya gelecek. Rusya, İsrail'in düşmanlarına yardım etmenin bedelini ağır ödeyecek" dedi.

Gazze'yi abluka altına alan ve masum sivilleri katleden İsrail'in bölgedeki vahşeti devam ederken Netanyahu'nun partisinde siyaset yapan üst düzey yöneticilerden Amir Weitman, konuk olduğu programda bu süreçte Filistin'den yana tavır alan Rusya'ya tehditler savurdu.

Rusya'nın devlet destekli kanalı Russia Today'e bir röportaj veren Weitmann, "Buradaki (Filistin) işimiz bittiğinde sıra size gelecek. Siz İsrail'in düşmanlarına (Hamas) destek verdiniz, bunu asla unutmayacağız. Ukrayna'nın kazanması için elimizden geleni ardımıza koymayacağız" diye konuştu.

Açıklamasının devamında güçlü olduklarını ve savaşı kazanacaklarını ifade eden Weitmann "Maaşını Rusların verdiğini ve bu kanalda Rus propagandası yapıldığını biliyorum ancak dikkatli olmalısın. Bu savaşı kazanacağız ve bitireceğiz. Çünkü biz güçlüyüz. Savaşı kazandıktan sonra ise Rusya bir bedel ödeyecek" dedi.

Yaptıkları katliamlara değinmeyen ve Filistinlilere 'nazi' benzetmesi yapan Weitmann, şöyle devam etti: "Rusya bize soykırım yapmak isteyen nazi insanları destekliyor. Belki biraz zaman alacak ancak bu savaşı kazanacağız. Sonrasında Rusya'nın bu yaptıklarını unutmayacağız."

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