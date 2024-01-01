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İsrail Yüksek Mahkemesi, Netanyahu'nun desteklediği tartışmalı yargı reformu yasasını iptal etti

İsrail Yüksek Mahkemesi, Netanyahu'nun desteklediği tartışmalı yargı reformu yasasını iptal etti

İsrail Yüksek Mahkemesi, Netanyahu'nun desteklediği tartışmalı yargı reformu yasasını iptal etti
Admin
Admin
01 Ocak 2024 Pazartesi 21:51

srail'de Başkakan Netanyahu'nun desteklediği ve Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran tartışmalı yargı reformu, 24 Temmuz'da mecliste kabul edilmiş ve bunun sonucunda ülkede aylarca sürecek protestolar başlamıştı. Mahkemenin tutarsız bulduğu hükümet kararlarını engelleme yetkisini sınırlandıran tartışmalı yargı reformu, Yüksek Mahkeme tarafından iptal edildi. Böylece İsrail tarihinde ilk kez Temel Yasalar içerisinde yer alan bir yasa iptal edilmiş oldu.

İsrail'de Yüksek Mahkeme heyeti, mahkemenin tutarsız bulduğu hükümet kararlarını engelleme yetkisini sınırlandıran tartışmalı yargı reformunun ilk kısmını oluşturan yasayı 7'ye karşı 8 oyla iptal etti. Yüksek Mahkeme, İsrail tarihinde ilk kez Temel Yasalar içerisinde yer alan bir yasayı iptal etmiş oldu.

YÜKSEK MAHKEME, TARTIŞMALI YARGI REFORMUNU İPTAL ETTİ

İsrail'de ülke çapında büyük protestolara yol açan tartışmalı yargı reformuna yönelik itiraz, Yüksek Mahkeme heyeti tarafından incelenerek karara bağlandı. Yüksek Mahkeme heyeti, mahkemenin tutarsız bulduğu hükümet kararlarını engelleme yetkisini sınırlandıran yargı reformunun ilk kısmını oluşturan yasayı 7'ye karşı 8 oyla iptal etti.

Söz konusu karar ile Yüksek Mahkeme, İsrail tarihinde ilk kez Temel Yasalar içerisinde yer alan bir yasayı iptal etmiş oldu.

Heyette yar alan 15 yargıçtan 12'sinin mahkemenin Temel Yasaları iptal etme yetkisine sahip olduğu konusunda hemfikir olduğu belirtilirken, söz konusu karar emsal niteliği taşıyor. Hükümet ise, karara tepki göstererek, Yüksek Mahkeme'nin Temel Yasaları iptal etme yetkisinin olmadığını savunuyor.

TASARI 24 TEMMUZ'DA KABUL EDİMİŞ VE ÜLKEDE PROTESTOLARA NEDEN OLMUŞTU

İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran tartışmalı yargı reformunun ilk kısmını oluşturan yasa tasarısı 24 Temmuz'da mecliste 3'üncü kez yapılan oylamada 64 "evet" oyuyla kabul edilmişti. Muhalefet ise meclisi terk ederek oylamayı boykot etmişti. Ülkede protestolara yol açan tasarının kabul edilmesiyle Yüksek Mahkeme'nin tutarsız bulduğu hükümet kararlarını engelleme yetkisi kaldırılmıştı.

İsrail'in yazılı bir anayasası bulunmazken, Yüksek Mahkeme en yüksek yargı organı olarak görev yapıyor.

Yasanın öngördüğü bazı değişiklikler şunlardı:

  • Yüksek Mahkeme'nin kanunları gözden geçirme veya reddetme yetkisi, Parlamento'da salt çoğunluğun mahkeme kararlarını geçersiz kılabilmesiyle zayıflatılacak.
  • Yargıçları atayan komisyonun tamamen hükümetin kontrolünde olacak.
  • Bakanların, başsavcı tarafından yönlendirilen hukuk danışmanlarının tavsiyelerine uymaları zorunlu olmayacak.
  • Görev için uygun olmadığı düşünülen makam sahiplerinin görevden alınması zorlaşacak.

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