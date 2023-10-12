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İsrail, sivil halka silah dağıtmaya başladı! Bakanın açıklaması sonrası bölgeden ilk görüntüler geldi

İsrail, sivil halka silah dağıtmaya başladı! Bakanın açıklaması sonrası bölgeden ilk görüntüler geldi

İsrail, sivil halka silah dağıtmaya başladı! Bakanın açıklaması sonrası bölgeden ilk görüntüler geldi
Admin
Admin
12 Ekim 2023 Perşembe 20:05

Günlerdir Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'den bölgeyi kan gölüne çevirecek bir hamle daha geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla sınıra yakın noktalarda yaşayan gönüllülere binlerce tüfek dağıtılacağını aktarmıştı. Yapılan açıklama sonrası yaklaşık 10 bin İsraillinin silah ruhsatı için başvurduğu öğrenilirken, bugün İsrail'in Lübnan sınırına yakın Ayyelet HaShahar Kibbutz'ta yapılan silah dağıtımı görüntülendi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, Gazze'yi bombardımana tutarken, bölgede kanlı çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. İki taraftan yüzlerce insanın hayatını kaybettiği çatışmalar devam ederken İsrail'den tartışma yaratacak bir hamle daha geldi. İsrail ordusunun Lübnan sınırına yakın Ayyelet HaShahar Kibbutz'ta sivil halka binlerce silah dağıttığı görüntüler servis edildi.

İsrail- Hamas savaşı 6. gününde devam ediyor. Cumartesi sabahı gerçekleştirilen şok saldırıya tamamen hazırlıksız yakalanan İsrail, ülke tarihindeki en büyük çağrıyı yaptı ve 300 bin yedek askerini göreve çağırdı.

Gazze'yi tam abluka altına alarak, elektrik, su, yakıt, yiyecek ve insani yardım malzemelerini tamamen kesen İsrail, bununla da yetinmeyip acil bir operasyon başlattığını duyurup sınır bölgelerdeki sivilleri silahlandıracağını duyurdu.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından yapılan açıklamada, sınıra yakın noktalarda yaşayan gönüllülere tüfek, mermi, kask ve kurşun geçirmez yelek dağıtılacağı belirtilirken, bakanlık da sabıka kaydı ve sağlık sorunu olmayan herkesin silah ruhsatı başvurusunda bulunabileceğini duyurdu

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