İsrail, savaşı Orta Doğu'ya yaymaya kararlı! Savaş uçaklarıyla Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdular

Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarını 7 Ekim'den beri sürdüren İsrail, Lübnan ve Suriye'deki Hizbullah hedeflerine de saldırılarda bulunuyor. Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA'ya göre İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda hasar meydana geldi.

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Saldırıda hasar meydana gelirken, Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA, "Hava savunma sistemlerimiz Golan Tepeleri yönünden fırlatılan 2 füzeden birini düşürdü" ifadeleri kullanıldı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 15.10'da Şam'ın çevresindeki bazı noktaların, İsrail'in hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi. Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz Golan Tepeleri yönünden fırlatılan 2 füzeden birini düşürdü. Saldırıda hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

BÖLGEDE HİZBULLAH UNSURLARI BULUNUYOR

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 69, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

GAZZE'DE 14 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 840'ı çocuk ve 3 bin 920'si kadın olmak üzere 14 bin 128 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 225 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 79 Hizbullah mensubu öldü.

ÇATIŞMALARA İNSANİ ARA

İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.