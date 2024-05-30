İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 1 ölü, 10 yaralı

İsrail'in Suriye'nin Banyas ilçesine hava saldırısı düzenlediği iddia edildi. Saldırı sonucunda 1 çocuk hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı. Saldırıyla ilgili Suriye haber ajansı bilgi geçerken İsrail'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

Suriye'nin Banyas ilçesine İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği ileri sürüldü. Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberde, saldırının yerel saatle 19.30'da gerçekleştiği ve bir alanla bir binanın hedef alındığı belirtildi.

BÖLGEDE HİZBULLAH DA BULUNUYOR

Saldırıda 1 çocuğun hayatını kaybettiği ve 10 sivilin de yaralandığı belirtilirken İsrail makamlarınca herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hedef alınan bölgede, Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının da bulunduğu biliniyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara hava saldırıları düzenliyor.