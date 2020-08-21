İran'dan gövde gösterisi!

İran, ABD tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in isimlerinin verildiği balistik ve seyir füzelerinin tanıtımını yaptı.

ABD'ye ile aralarındaki gerginlik hiç düşmeyen İran'dan yeni bir gövde gösterisi geldi. ran, ABD tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in isimlerinin verildiği balistik ve seyir füzelerinin tanıtımını yaptı.





İKİ YENİ FÜZE TANITTILAR



İran'ın başkenti Tahran'da video konferans yöntemiyle Savunma Sanayi Günü kapsamında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda İran'ın yerli üretimi olan 2 yeni füzenin tanıtımı yapıldı.



FÜZELERE DİKKAT ÇEKEN İSİM



Yerli üretim olan balistik ve seyir füzelerini tanıtan İran Savunma Bakanı Emir Hatemi yaptığı açıklamada, eski İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin adının verildiği "Şehid Hac Kasım" balistik füzesinin bin 400 kilometre menzile sahip olduğunu ifade etti.



"Ebu Mehdi" adı verilen seyir füzesinin menzilinin ise bin kilometre olduğunu belirten Hatemi, "Ebu Mehdi adını verdiğimiz bu uzun menzilli seyir füzesinin ana özelliği derinden ateş etme kabiliyetidir. Yakın gelecekte ülkenin stratejik donanması, su sınırlarının bin kilometreden güvenliğini sağlamak için silahlı kuvvetlerimizi bu füze ile donatacağız" ifadeleri kullandı.



Öte yandan, eski Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, ABD'nin 3 Ocak'ta Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybetmişti.

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