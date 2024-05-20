İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

Dün akşam Doğu Azerbaycan'da şiddetli rüzgar ve sis nedeniyle düşen uçakta bulunan İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile birlikte toplam 9 kişi hayatını kaybetti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter Azerbaycan gezisi dönüşünde kaza yaptı. Dün başlayan arama kurtarma çalışmaları hava koşullarının olumsuzluğu nedeniyle uzun saatler aldı. Helikopterin enkazına Türkiye'nin görevlendirdiği Akıncı İHA'nın da tespitleriyle 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtildi.

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de içinde olduğu helikopter dün akşam saatlerinde Doğu Azerbaycan'da düştü. Saatler süren arama kurtarma çalışmalarının ardından, Türkiye'den hareket eden Akıncı İHA enkazın yerini tespit etti. Ekipler enkaza ulaşırken, Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da aralarında olduğu 9 kişinin hayatlarını kaybettiği belirlendi. OHAL kararı alınan İran'da 5 günlük ulusal yas ilan edildi.

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Reisi ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını gerçekleştirdi. Kaza törenin ardından hareket edilen dönüş yolunda meydana geldi. Reisi açılış sonrası yaptığı açıklamada, "Bu projeler, İran ile Azerbaycan'ın bu gibi çok önemli büyük projeleri hayata geçirebileceğinin göstergesidir. Bazıları bizim bir araya gelmemizi ve ortak başarılarımızı hoş karşılamıyor fakat bunlar bizim için önemli değil. Önemli olan ülkelerimiz, devletlerimiz ve halklarımız için iyi olanı hep birlikte hayata geçirmiş olmamız" ifadelerini kullandı.

Tahran'daki Veliasr Meydanı'nda toplanan halk, Reisi ve beraberindeki yetkililerin sağ bulunması için gece boyunca dua etti

İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğünün devlet televizyonundan duyurulmasıyla, gözler Tahran 'a çevrildi. Tahran 'da acil şekilde toplanan Kabine'den yapılan ilk açıklamada, "Reisi sözünün arkasında durdu, ulusu için hayatını feda etti. İran yönetimi görevine devam edecek" ifadeleri yer aldı.

Reisi'nin bulunduğu helikopter ile diğer helikopterlerin yerel saatle 13.30'da irtibatının kesildiği ve 2 helikopterin yaklaşık 15-20 dakika bölgede Reisi'nin helikopteri için arama yaptığı belirtildi. Reisi'nin konvoyundaki 2 helikopterin daha sonra güvenli bir şekilde hedeflerine ulaştığı bildirildi.

Dün akşam Doğu Azerbaycan 'da şiddetli rüzgar ve sis nedeniyle düşen uçakta bulunan İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile birlikte toplam 9 kişi hayatını kaybettiİran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter Azerbaycan gezisi dönüşünde kaza yaptı. Dün başlayan arama kurtarma çalışmaları hava koşullarının olumsuzluğu nedeniyle uzun saatler aldı. Helikopterin enkazına Türkiye'nin görevlendirdiği Akıncı İHA'nın da tespitleriyle 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtildi.

İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğünün devlet televizyonundan duyurulmasıyla, gözler Tahran 'a çevrildi. Tahran 'da acil şekilde toplanan Kabine'den yapılan ilk açıklamada, "Reisi sözünün arkasında durdu, ulusu için hayatını feda etti. İran yönetimi görevine devam edecek" ifadeleri yer aldı.

HELİKOPTER ABD YAPIMI

Görüntüleri ve videoları inceleyen uzmanlar, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve eşlikçilerinin ABD yapımı Bell 212 tipi bir helikoptere bindiklerini doğruladı. Hava aracının, bir pilot ve 14 yolcu ile birlikte 15 koltuk kapasitesine sahip orta büyüklükte bir helikopter olduğu ortaya çıktı.

SUİKAST İDDİASI

Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopterin çevresinde kaydedilen bir görüntü ise suikast iddialarını güçlendirdi. Drone ile kaydedilen görüntülerde bir kişinin helikopter enkazı çevresinde hareket ettiği görülürken Fransız televizyonları düşen helikopterin pilotu Eli Kopter'in Mossad ajanı olduğunu iddia etti.

Dün akşam Doğu Azerbaycan'da şiddetli rüzgar ve sis nedeniyle düşen uçakta bulunan İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile birlikte toplam 9 kişi hayatını kaybetti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter Azerbaycan gezisi dönüşünde kaza yaptı. Dün başlayan arama kurtarma çalışmaları hava koşullarının olumsuzluğu nedeniyle uzun saatler aldı. Helikopterin enkazına Türkiye'nin görevlendirdiği Akıncı İHA'nın da tespitleriyle 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtildi.

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği kaydedildi.

KONVOYDAKİ 2 HELİKOPTER GÜVENLİ ŞEKİLDE ULAŞTI

Reisi'nin bulunduğu helikopter ile diğer helikopterlerin yerel saatle 13.30'da irtibatının kesildiği ve 2 helikopterin yaklaşık 15-20 dakika bölgede Reisi'nin helikopteri için arama yaptığı belirtildi. Reisi'nin konvoyundaki 2 helikopterin daha sonra güvenli bir şekilde hedeflerine ulaştığı bildirildi.

Helikopterin düştüğü bölgede yağmurlu, sisli ve soğuk hava koşulları nedeniyle aramalar güçlükle yapıldı. Arama çalışmalarında İran Kızılayı'ndan 3 personelin kaybolduğu bildirildi.

Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşındı

"ULUSU İÇİN HAYATINI FEDA ETTİ"

İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğünün devlet televizyonundan duyurulmasıyla, gözler Tahran'a çevrildi. Tahran'da acil şekilde toplanan Kabine'den yapılan ilk açıklamada, "Reisi sözünün arkasında durdu, ulusu için hayatını feda etti. İran yönetimi görevine devam edecek" ifadeleri yer aldı.

Tahran'daki Veliasr Meydanı'nd toplanan halk, Reisi ve beraberindeki yetkililerin sağ bulunması için gece boyunca dua etti

5 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Yaşanan olay üzerine İran'da OHAL kararı alındı, 5 günlük ulusal yas ilan edildi. Ayrıca borsanın da kapalı olacağı açıklandı. Pazar günü kaza haberinin duyulmasıyla İran riyali ABD doları karşısında değer kaybetmişti.

REİSİ'NİN SON AÇIKLAMASI

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Reisi ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını gerçekleştirdi. Kaza törenin ardından hareket edilen dönüş yolunda meydana geldi. Reisi açılış sonrası yaptığı açıklamada, "Bu projeler, İran ile Azerbaycan'ın bu gibi çok önemli büyük projeleri hayata geçirebileceğinin göstergesidir. Bazıları bizim bir araya gelmemizi ve ortak başarılarımızı hoş karşılamıyor fakat bunlar bizim için önemli değil. Önemli olan ülkelerimiz, devletlerimiz ve halklarımız için iyi olanı hep birlikte hayata geçirmiş olmamız" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin baraj açılışı sonrası bölgeden ayrıldığı an

HELİKOPTER ABD YAPIMI

Görüntüleri ve videoları inceleyen uzmanlar, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve eşlikçilerinin ABD yapımı Bell 212 tipi bir helikoptere bindiklerini doğruladı. Hava aracının, bir pilot ve 14 yolcu ile birlikte 15 koltuk kapasitesine sahip orta büyüklükte bir helikopter olduğu ortaya çıktı.

SUİKAST İDDİASI

Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopterin çevresinde kaydedilen bir görüntü ise suikast iddialarını güçlendirdi. Drone ile kaydedilen görüntülerde bir kişinin helikopter enkazı çevresinde hareket ettiği görülürken Fransız televizyonları düşen helikopterin pilotu Eli Kopter'in Mossad ajanı olduğunu iddia etti.

CUMHURBAŞKANI BİRİNCİ YARDIMCISI GÖREVİ DEVRALACAK

İran Anayasası'nın 131'inci maddesi, cumhurbaşkanının ölümü halinde cumhurbaşkanının seçilememesi hallerinde, ülke liderinin (Ali Hamaney) atamasıyla, birinci cumhurbaşkanı yardımcısının cumhurbaşkanının yetki ve sorumluluklarını devralmasını öngörüyor.

Meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurul, yani yasama, yürütme ve yargı başkanları, yeni bir cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içerisinde seçilmesi için süreci düzenlemekle yükümlü.