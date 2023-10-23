Hamas, Gazze'ye sızmaya çalışan İsrail tankı ve buldozerini imha etti

İsrail ordusu, yoğun bir şekilde bombaladığı ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırısı hazırlıklarını hızlandırırken bölgede sıcak bir gelişme yaşandı. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentine sızmaya çalışan bir İsrail tankı ve 2 buldozerini imha ettiklerini duyurdu. İsrail ordusu, saldırıda 1 askerin öldüğünü açıkladı.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta bir İsrail tankı ve 2 buldozerini imha ettiğini duyurdu. Saldırıda 1 İsrail askeri öldü.

KASSAM TUGAYLARI VE İSRAİL GÜÇLERİ ARASINDA ÇATIŞMA

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin doğusunda İsrail güçleri ile çatışmaya girildiğini belirtti.

İSRAİL ORDUSUNA AİT İKİ BULDOZER VE BİR TANKI İMHA ETTİLER

"Kassam savaşçılarının", zırhlı bir İsrail birliğini, Han Yunus'un doğusundaki sınır çitinden birkaç metre içeri geçtikten sonra "çetin bir pusuya düşürdüğü" kaydedilen açıklamada, "Mücahidler, içeri sızan güçle çatıştı, iki buldozer ve bir tankı imha etti. (İsrail ordusuna bağlı) Birliği geri çekilmeye zorladı ve üslerine güvenli bir şekilde geri döndü." ifadelerine yer verildi. Olayda 1 İsrail askeri öldü

İSRAİL YERLEŞİMLERİNE ROKETLER ATILDI, 1 İSRAİLLİ AĞIR YARALI

Öte yandan, sınırda çatışmaların yaşandığı sıralarda Gazze'den İsrail içine roketler fırlatıldı. Gazze sınırındaki İsrail yerleşimlerinden Netivot'a atılan bir roket nedeniyle bir İsrailli yaralandı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, Netivot yerleşimindeki roket saldırısında 60 yaşlarında bir erkeğin şarapnel isabet etmesi sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

GAZZE'DE CAN KAYBI 4 BİN 651'E YÜKSELDİ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 22 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.